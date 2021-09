U14- und U16-Regionalmeisterschaften in Brixen und Arco ausgetragen

Brixen/Arco – Die Regionalmeister-Titel in den Altersklassen U14 und U16 wurden am Samstag in Brixen und am Sonntag in Arco vergeben.

Die Südtiroler Athleten schnitten in allen Disziplinen recht gut ab, Spitzenergebnisse blieben aber aus. Die Grödnerin Sofia Demetz (U16) vom Sportclub Meran setzte sich in Brixen über 2000 m in 7:27.13 Minuten durch, in Arco gewann sie hingegen den 1000-m-Lauf in guten 3:10.23 Minuten. Einen Dreifachsieg feierte U14-Talent Hannah Thaler. Die Pustererin stand im Weitsprung (4.59 m), im Ballwurf (40.59 m) und mit der 4×100-m-Staffel des SSV Bruneck ganz oben. Zwei Mal jubeln durfte auch ihre Teamkollegin Greta Amhof: Sie gewann neben der Staffel auch den 60-m-Hürdenlauf in guten 9.71 Sekunden.

Drei Regionalmeistertitel gingen auch an Manuel Antonucci. Das U14-Aushängeschild vom SV Lana setzte sich im 60-m-Sprint in 8.03 Sekunden durch, außerdem siegte er im Weitsprung mit 5.38 m. Abschließend gewann Antonucci noch mit der 4×100-m-Staffel Gold. U16-Speerwerfer Christoph Öttl vom ASC Passeier brachte es auf 36.80 m, die Zwillinge Stephanie und Frederic Schöpf (beide U14) siegten im Kugelstoßen mit 11.76 bzw. 12.64 m.

Die Ergebnisse in Brixen (Tag eins):

Mädchen U16

300m: 1. Hanna Pichler (Südtirol Team Club) 42.68

2000m: 1. Sofia Demetz (Sportclub Meran) 7:27.13

1200m Hindernis: 1. Francesca Franceschini (GS Trilacum) 4:15.75

80m Hürden: 1. Sofia Pizzato (USD Villazzano) 11.55

Hoch: 1. Andrea Brugger (SSV Bruneck) 1.55

Weit: 1. Giulia Cimadom (GS Trilacum) 4.87

Diskus: 1. Luna Chiesa (Atletica Valli di Non e Sole) 28.36

Hammer: 1. Letizia Girardi (Atletica Valli di Non e Sole) 17.62

100+200+300+400m: 1. Atletica Rotaliana 2:24.40

Burschen U16

300m: 1. Pedro Emanuele Tovazzi (Quercia Trentingrana) 36.96

2000m: 1. Fabio Mozzi (Atletica Team Loppio) 6:06.60

1200m Hindernis: 1. Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) 3:49.85

100m Hürden: 1. Andrea Zanella (Atletica Valle di Cembra) 14.07

Hoch: 1. Demetrio Dallago (Lagarina Crus Team) 1.72

Weit: 1. Lorenzo Bettinazzi (Atletica Trento) 5.77

Diskus: 1. Moritz Pedevilla (SSV Bruneck) 23.56

Hammer: 1. Enrico Flaim (SAF Bolzano) 24.52

100+200+300+400m: 1. SAF Bolzano (Daniel Synek, Kevin Lubello, Mattia Graiff, Pheaphon Merlin) 2:16.83

Mädchen U14

60m: 1. Lea Perathoner (SG Eisacktal) 8.45

1000m: 1. Paola Parotto (Quercia Trentingrana) 3:27.20

60m Hürden: 1. Greta Amhof (SSV Bruneck) 9.71

Hoch: 1. Annalisa Goffi (Atletica Gherdeina) 1.52

Weit: 1. Hannah Thaler (SSV Bruneck) 4.59

Kugel: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 11.76

Ball: 1. Hannah Thaler (SSV Bruneck) 40.59

Staffel 4x100m: 1. SSV Bruneck (Mara Rigo, Smeraldie Desamour, Hannah Thaler, Greta Amhof) 55.93

Die Ergebnisse in Arco (Tag zwei):

Mädchen U16

80m: 1. Sofia Pizzato (USD Villazzano) 9.78

1000m: 1. Sofia Demetz (Sportclub Meran) 3:10.23

300m Hürden: 1. Julia Moser (SSV Bruneck) 47.23

Stab: 1. Vittoria Giovanelli (SAB) 2.70

Drei: Sofia Bertolini (Lagarina Crus Team) 10.10

Kugel: 1. Luna Chiesa (Atletica Valli di Non e Sole) 9.92

Speer: 1. Matilde Gilmozzi (Quercia Trentingrana) 30.56

Gehen 3km: 1. Sara Galante (GS Trilacum) 17:25.15

Staffel 4x100m: 1. USD Villazzano 51.20

Burschen U16

80m: 1. Pedro Emanuele Tovazzi (Quercia Trentingrana) 9.33

1000m: 1. Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) 2:46.52

300m Hürden: 1. Riccardo Delladio (Quercia Trentingrana) 42.53

Drei: 1. Andrea Baldessari (Atletica Clarina Trentino) 11.45

Kugel: 1. Nicola Vicentini (Quercia Trentingrana) 11.46

Speer: 1. Christoph Öttl (ASC Passeier) 36.80

Staffel 4x100m: 1. Quercia Trentingrana 47.35

Burschen U14

60m: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 8.03

1000m: 1. Nicola Girardini (Atletica Tione) 2:53.22

60m Hürden: 1. Diego Basteri (Atletica Valli di Non e Sole) 9.26

Hoch: 1. Andrea Zulini (Atletica Rotaliana) 1.46

Weit: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 5.38

Kugel: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 12.64

Ball: 1. Luca De Biasi (SAB) 46.33

Staffel 4x100m: 1. SV Lana (Josef Pfeifhofer, Leo Pfeifhofer, Ian Pocorobba, Manuel Antonucci) 55.30