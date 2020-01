U17 und U15 starten gut ins neue Jahr

Eppan/Rungg – Die nationalen Unter-17- und Unter-15-Teams des FC Südtirol setzen beide ihren Gang in ihren jeweiligen Meisterschaften mit vollen drei Punkten fort. Im ersten Match des neuen Kalenderjahres 2020 sind die beiden Mannschaften im heimischen FCS Center im Einsatz und erzielen dabei gegen die gleichaltrigen Teams von Feralpisalò zwei Siege.

UNTER 17

Die Formation von Paolo Goisis kehrt – nachdem man das alte Jahr 2019 mit einem 3:2-Heimsieg im Nachholspiel gegen Reggio Audace beendete – auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center aus der Winterpause zurück und siegt auch gegen Feralpisalò: Die Weiß-Roten setzen sich mit 3:0 gegen die Gardasee-Kicker durch, dank der Treffer von Salaris, Margoni und Vasilico. Damit weist die U17 des FCS nun 25 Punkte im Klassement auf.

FC SÜDTIROL – FERALPISALÒ 3:0

FC SÜDTIROL: Pircher, Bacher, Sinn, Heinz, Sonnenburger, Bussi, Sartori (60’ Cominelli), Salaris (60’ Bazzanella), Vinciguerra (77’ Hannachi), Margoni, Vasilico (45’ Lohoff). (Theiner, Volino). Trainer. Paolo Goisis

FERALPISALO’: Venturelli, Verzelletti, Groppelli, Zanelli, Lucini, Festa, Maccabiani (17’ Cogna), Inverardi (29’ Dima), Iossa, Armati (29’ Gualandris), Picchi (20’ Falleri). (Bassi, Coccoli, Nicolini, Maggi, Treccani). Trainer: Stefano Preti

SCHIEDSRICHTER (arbitro):

TORE: 1:0 Salaris (59.), 2:0 Margoni (61.), 3:0 Vasilico (90.)

UNTER 15

Das neue Kalenderjahr 2020 hat für die Jungs von Davide Reffatto gut begonnen: Mit 1:0 setzen sich die Weiß-Roten im Heimspiel gegen Feralpisalò auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center in der Sportzone Rungg durch. Das goldene Tor des Tages erzielt Rottensteiner in Spielminute 37. In der Tabelle weisen die Gardasee-Kicker damit weiterhin 21 Zähler auf, während die Weiß-Roten nun 15 Punkte auf dem Konto haben.

FC SÜDTIROL – FERALPISALO’ 1:0

FC SÜDTIROL: Dregan, Sinn, Rottensteiner, Buccella, Guarnaccia (44. Villgrater), Prosch (36. Jakomet), Loncini, Bruni (53. Arman), Messner, Uez, Tschigg

Auf der Ersatzbank: Harrasser, Manfredi, Deporta, Straudi, Giacomin Slemmer, Reale

Trainer: Davide Reffatto

FERALPISALO’: Righetti, Ziglioli (56. Tousse), Caliendo (56. Bassini), Ferroni, (42. Fratti) Brognoli, Hassam (47. Rebussi), Inverardi, Politano (56. Zambelli), D. Gatti (42. Noventa), Daudi (42. Bettolini), Chiappini

Auf der Ersatzbank: Bariselli, L. Gatti

Trainer: F. Pellegrini

SCHIEDSRICHTER: D’Andria (Die Assistenten: Morello und Pastore)

TOR: 1:0 Rottensteiner (37.)