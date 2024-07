U18-EM: Springeth 17. im Weitsprung

Von: mk

Banska Bystrica – In Banska Bystrica in der Slowakei geht derzeit die U18-Leichtathletik-Europameisterschaft über die Bühne. Einziger Südtiroler Teilnehmer war dabei Maximilian Springeth, der im Weitsprung Platz 17 belegte.

Der 17-jährige Neumarkter vom Athletic Club 96 Bozen präsentierte sich mit einer Bestmarke von 7.31 m. Im EM-Stadion in der slowakischen 75.000-Einwohner-Stadt verzeichnete Springeth in den ersten zwei Durchgängen jeweils ungültige Versuche.

Im dritten und zugleich letzten Versuch kam der Unterlandler dann auf 6.82 m, was unter den 30 Teilnehmern zu Rang 17 reichte. Für den Einzug in das Finale der besten 12 wären 6.97 m notwendig gewesen. Für Springeth waren die Titelkämpfe in Banska Bystrica aber trotzdem ein unvergessliches Erlebnis.