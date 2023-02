U18-Italienmeisterschaft: Sieben Südtiroler am Start

Ancona – Nach den U20- und U23-Hallen-Titelkämpfen ist Ancona am Wochenende erneut Schauplatz einer Leichtathletik-Großveranstaltung. In den Marken sind nun die Nachwuchstalente der U18-Kategorie an der Reihe.

Unter den 600 Sportlern, die die Reise nach Mittelitalien antreten werden, befinden sich heuer sieben Südtiroler Athleten. Die vier Bozner Daniele Tomasi, Kevin Lubello, Mattia Graiff und Mattia Giovanazzi vom CSS Leonardo da Vinci sowie Maximilian Springeth vom Athletic Club 96 Bozen. Mit dabei sind auch die Bruneckerin Alexa Schneider und Emy Pupp vom SSV Brixen.

Insgesamt werden am Samstag und Sonntag 26 Italienmeistertitel vergeben. Für viele Athleten ist es eine gute Generalprobe im Hinblick auf das Europäische Olympische Jugendfestival, das Ende Juli in Maribor stattfindet. Die einheimischen Sportler haben am Wochenende nur eine geringe Medaillenchance. Die besten Karten haben Daniele Tomasi und Maximilian Springeth. Das Aushängeschild vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci ist über 60 m Hürden mit der Zeit von 8.53 Sekunden gemeldet, Hochspringer Springeth überquerte hingegen schon 1.86 m. Für beide wird eine Podestplatzierung ganz schwierig, ein Top-Ten-Ergebnis könnte aber herausschauen. Lubello, Schneider und Pupp werden ebenfalls über 60-m-Hürden an den Start gehen, Tomasi ist über 400 m gemeldet. Auch eine 4×100-m-Staffel vom CSS Leonardo da Vinci wird in Ancona vertreten sein.

Die Südtiroler bei der U18-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

60m Hürden: Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci/8.53)

60m Hürden: Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci/8.69)

60m Hürden: Alexa Schneider (SSV Bruneck/9.20)

60m Hürden: Emy Pupp (SSV Brixen/9.29)

400m: Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci/51.96)

Hoch: Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen/1.86)

Staffel 4x100m: CSS Leonardo da Vinci (Mattia Giovanazzi, Mattia Graiff, Kevin Lubello, Daniele Tomasi)