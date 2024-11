Über 500 Pferde beim 24. Leonardiritt in Badia

Von: Ivd

Alta Badia – Ein herrlicher Herbsttag bildete laut der Veranstalter die Kulisse für den traditionellen Leonardiritt, der heuer mit über 150 Pferden und Züchtern aus den ladinischen Tälern und ganz Südtirol ein großer Erfolg war. Dies ist die größte Teilnehmerzahl in der Geschichte des Leonardiritts in Badia.

Die Veranstaltung hat bereits am Samstagabend mit ladinischer Musik von lokalen Gruppen begonnen. Julian & Wisetime Band, Alexander Dalplan und die Wisetime Gruppe haben ihren Auftritt im Festzelt gehalten. Am Sonntag hat der Tag mit der Heiligen Messe in der Pfarrkirche von St. Leonhard begonnen, die vom Kirchenchor musikalisch gestaltet wurde. Anschließend fand der Umzug mit über 700 Teilnehmern statt, die von der Handwerkerzone in Pedraces bis nach St. Leonhard gezogen sind. Neben den Pferden und ihren Züchtern konnten die zahlreichen Zuschauer auch festlich geschmückte Wagen und die traditionellen Trachten aus den verschiedenen Tälern bewundern. Eröffnet wurde der Umzug von einer Pferdefanfare, gefolgt von verschiedenen Wagen, wie dem mit dem Miniaturmodell der Kirche und der Statue des Schutzpatrons sowie dem Wagen mit den Ernteprodukten, die nach dem Umzug verkauft wurden. Am Umzug nahmen auch die drei Musikkapellen aus Badia, Moena und St. Georgen teil sowie die Volkstanzgruppen “Bal Popolar Val Badia”, “Gruppo Folk Canazei” und “Grop de Bal Marmoléda”. Höhepunkt des Tages war sicherlich die Segnung der Tiere und ihrer Züchter durch Dekan Iaco Wendelin Willeit am Pavillon vor dem Heiligkreuzkofel.

Bei der 24. Ausgabe des Leonardiritts wurde auch das 120-jährigen Bestehen des Noriker-Pferdezuchtvereins Gadertal gefeiert. Anlässlich des Jubiläums wurde die neue Fahne des Noriker Vereins gesegnet und einige Züchter geehrt: Enrico Nagler wurde für seine 40-jährige Präsidentschaft geehrt und Richard und Arcangel Pitscheider haben eine Urkunde für den 20-jährigen Betrieb der Deckstation für Noriker-Pferde auf dem Rainé-Hof in Badia erhalten. Überreicht wurden die Ehrenurkunden von Norbert Rier, ebenfalls Züchter und Pferdeliebhaber, sowie von den politischen und kulturellen Vertretern: dem Europaabgeordneten Herbert Dorfmann, Landesrat Daniel Alfreider, der Präsidentin der Union Generela di Ladins Milva Mussner und dem Präsidenten der Union di ladins de Fascia Fernando Brunel.

Enrico Nagler, Präsident des Noriker-Pferdezuchtvereins Gadertal und Organisator des Leonardiritts, zeigte sich sehr zufrieden mit der 24. Ausgabe der Veranstaltung. Er lobte die hohe Teilnahme und das Engagement der Züchter. Auch das herrliche Sonnenwetter und die herbstliche Farbenpracht haben zum guten Gelingen des Festes beigetragen.

Der Festtag ist mit den Konzerten der Musikkapellen, der Böhmische Badia und der Gruppe „Die jungen Pseirer“ sowie mit den Tänzen der drei Volkstanzgruppen weitergegangen. Natürlich durften dabei auch lokale Spezialitäten im Festzelt und im Veranstaltungssaal nicht fehlen, welche von der Freiwilligen Feuerwehr, den Bauernvereinen und der Musikkapelle Badia angeboten wurden.