Überetscher Paarlauf lässt Lauf-Saison ausklingeln

220 Läuferinnen und Läufer am Start

Kaltern – Am Überetscher Paarlauf – dieses beliebte Rennen wurde heuer nach drei Jahren Pause zum 33. Mal ausgetragen – nahmen am Sonntag in Kaltern über 220 Läuferinnen und Läufer teil.

Drei Mal hatte die Veranstaltung zuletzt nicht durchgeführt werden können, zwei Mal wegen der Pandemie und im Vorjahr wegen des Umbaus der Mittelschule. Bei feinen Herbsttemperaturen (zehn Grad und einige Sonnenstrahlen) erzielte die Bestzeit auf dem sieben Kilometer langen Kurs zwischen Kaltern und Eppan Luca Clara (20.59) und Tanja Scrinzi (24.59).

Im Mittelpunkt standen diesmal aber die beliebten Eltern-Kind-Wertungen und die Zweier-Wettbewerbe, bei denen die beiden Zeiten eines jeden Duos addiert wurden. Bei den Herren waren David Andersag/Gianmarco Bazzoni (44.30) am schnellsten, bei den Damen standen Giulia Franchi/Desiree Michelon (53.30) ganz oben. Die Mixed-Kategorie entschieden Alexander Prosch/Tanja Scrinzi (49.30) für sich. Die Familienwertungen holten hingegen Annemarie Schöpf und Sohn Simon (55.38) sowie Nando Clara und Sohn Luca (49.39).

Die Ergebnisse des 33. Überetscher Paarlaufes

Damen

Gesamtalter 61-90

1. Giulia Franchi (26.27) und Desiree Michelon (27.03) 53.30 Minuten

Gesamtalter 91-120

1. Edeltraud Thaler (28.24) und Angelica Huber (30.37) 59.01 Minuten

Gesamtalter 121+

1. Marlene Zipperle (34.26) und Rosy Pattis (35.37) 1:10:03 Stunden

Herren

Gesamtalter 60-

1. Patrick Rottensteiner (24.48) und Hansjörg Pichler (28.27) 53.15 Minuten

Gesamtalter 61-90

1. David Andersag (21.19) und Gianmarco Bazzoni (23.11) 44.30 Minuten

Gesamtalter 91-120

1. Fabio Iuliano (25.17) und David Houska (25.20) 50.37 Minuten

Gesamtalter 121+

1. Rudi Renner (29.39) und Reinhard Linder (31.16) 1:00.55 Stunden

Mixed

Gesamtalter 60-

1. Alexander Prosch (24.31) und Tanja Scrinzi (24.59) 49.30 Minuten

Gesamtalter 61-90

1. Ludovico Palmieri (22.34) und Gerlinde Baldauf (26.57) 49.31 Minuten

Gesamtalter 91+

1. Franco Torresani (24.36) und Loretta Bettin (25.31) 50.07 Minuten

Familienwertungen

Mutter/Sohn bzw. Mutter/Tochter

1. Annemarie Schöpf (27.49) und Simon Schöpf (27.49) 55.38 Minuten

Vater/Sohn bzw. Vater/Tochter

1. Nando Clara (28.40) und Luca Clara (20.59) 49.39 Minuten