Überragende Wölfe beenden Siegesserie des KAC

Von: ka

Bruneck – Nach zwei Auswärtsspielen kehrt der HCP wieder in die heimische Intercable Arena zurück, wo mit dem KAC gleich ein ganz schwerer Brocken auf die Wölfe wartet. Beim HCP kehren Akeson und Petan wieder ins lineup zurück, es fehlen weiterhin Frycklund (gesperrt) sowie Traversa und Gschliesser (angeschlagen). Eddie Pasquale erhält eine Verschnaufpause, dafür steht Andi Bernard nach dem Auswärtssieg in Feldkirch zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten. Beim KAC hütet nach der 8:0 Galavorstellung im Kärntner Derby erneut Stammtorhüter Sebastian Dahm das Tor, es fehlen Aabo und Bischofberger.

Nach der Ehrung von Daniel Glira, der sein 501. Spiel im HCP Dress bestreitet, entwickelt sich eine rassige Partie in der Intercable Arena. Der KAC strotzt nach 9 Siegen in Serie förmlich vor Selbstvertrauen, aber der dezimierte HCP hält voll dagegen. Gleich zu Beginn beißen sich Lacroix und Hasler bei guten Gelegenheiten aus kurzer Distanz die Zähne an Sebastian Dahm aus, in der 8. Minute kann sich auch sein Gegenüber Andi Bernard bei einem 2 on 1 Gegenstoß gegen Herburger auszeichnen. In der 12. Spielminute dann eine doppelte Großchance für den HCP, aber Petan bringt die Scheibe ganz allein vor dem KAC Tor nicht an Dahm vorbei und auch Mantinger scheitert im Nachschuss. Die Strafe folgt auf dem Fuß, drei Minuten später zeigt der KAC seine ganze Kaltschnäuzigkeit und Hundertpfund erzielt nach zwei starken Paraden von Bernard mit einem Schuss ins Kreuzeck das 1:0 für die Gäste. Kurz vor der ersten Sirene noch einmal eine gute Ausgleichschance für die Hausherren, aber Findlay schießt nach einer schönen Kombination der 1. Linie knapp am Tor vorbei.

Der KAC startet stark ins Mitteldrittel und schnürt die Hausherren minutenlang im Verteidigungsdrittel ein, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Anders der HCP, nachdem sich die Schwarz-Gelben aus der Umklammerung lösen können dauert es nicht lange bis Findlay hinter dem Tor super vorlegt auf Akeson und dieser zum vielumjubelten 1:1 eindrückt. Der HCP hat nun Blut geleckt und die bis dahin schon auf gutem Niveau stehende Partie nimmt nun richtig Fahrt auf. Bei einem Powerplay schießen die Hausherren aus allen Rohren, aber Dahm wächst bei hochkarätigen Einschussmöglichkeiten von Findlay, Akeson, Conci und Andersen ein ums andere Mal über sich hinaus. Im Anschluss wogt das Spiel hin und her, auf der einen Seite zeigt Bernard einen tollen Fanghandsave gegen Herburger und praktisch im Gegenzug bringt Dahm bei einer Superaktion von Findlay im letzten Moment die Schoner zusammen. Die stark aufspielenden Wölfe kommen kurz darauf zu einem weiteren Powerplay, Jason Akeson leistet sich jedoch hinter dem eigenen Tor einen kapitalen Fehlpass direkt auf die Schaufel von Jan Mursak, dieser nimmt das Geschenk dankend an und erzielt mit einem platzierten Flachschuss das 2:1 für die Gäste. Noch im gleichen Powerplay beinahe der Gegenschlag, aber Petan scheitert am Pfosten. Ganz anders der KAC, denn kurz darauf beweisen die Rotjacken erneut ihre Kaltschnäuzigkeit und Petersen hebt mit der Backhand die Scheibe zum 3:1 für die Kärntner ins Kreuzeck. Der HCP zeigt heute jedoch große Moral und auch spielerische Klasse und lässt sich von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. In der 37. Minute scheitert Purdeller ein weiteres Mal am Schoner des überragenden Dahm, zweieinhalb Minuten vor der zweiten Sirene darf der HCP dann jedoch noch einmal mit einem Mann mehr agieren, zunächst bricht Petersen alleine im Gegenzug durch, Bernard wächst jedoch über sich hinaus und hält die Seinen mit einer Glanzparade im Spiel. Auf der anderen Seite macht Akeson seinen Fehler wett, zieht vom rechten Bullykreis ab und der Hammerschuss schlägt unhaltbar unterm kurzen Lattenkreuz eine – damit ist die Arena endgültig on fire und das Spiel wieder offen.

Der Anschlusstreffer verleiht den Wölfen auch im Schlussdrittel Flügel und sie spielen sich in einen Rausch, nach gerade einmal 36 Sekunden verwertet der starke Conci einen Abpraller zum vielumjubelten 3:3 Ausgleich, kurz darauf verpasst Akeson bei einer scharfen Hereingabe nur ganz knapp die erstmalige Führung für den HCP, aber in der 43. Minute ist es dann soweit: Osmanski zieht von der blauen Linie ab, Purdeller fälscht die Scheibe mit einer super Deflection zum 4:3 ab und verwandelt die Rienzkurve endgültig in ein Tollhaus.

Der Rest des Schlussabschnitts ist nichts für schwache Nerven, der KAC wirft nun alles nach vorne, aber die Hausherren wehren sich auch bei zwei weiteren Untrezahlspielen bravourös und wollen sich auf keinen Fall noch einmal die Butter vom Brot nehmen lassen. In der 51. Minute vergibt Findlay nach unwiderstehlichem Slalom von Purdeller die Chance auf die Vorentscheidung, auf der anderen Seite macht Bernard zwei Chancen von Herburger und Hochegger zunichte und bei einer dritten Großchance des KAC rettet Svedberg für den geschlagenen HCP Goalie. Als Kirk Furey Dahm für einen sechsten Feldspieler vom Eis nimmt, setzt Akeson den Matchpuck am leeren Tor vorbei. Die Uhr läuft jedoch für die Gastgeber, der KAC kann trotz einer furiosen Schlussoffensive das Tor von Bernard nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen und so fahren die Wölfe zwei Tage nach der bitteren Niederlage in Laibach drei eminent wichtige Punkte im Kampf um die Preplayoffplätze ein.

Weiter geht es am Sonntag um 16.00 Uhr mit dem nächsten Heimkracher beim „Family Day“ gegen Fehervar. Gegen die Ungarn wollen die Wölfe nachlegen und den vierten Heimsieg in Folge feiern, auf geht’s!

HC Pustertal – EC-KAC 4:3 (0:1,2:2,2:0)

Referees: PIRAGIC, SCHAUER, Mantovani, Zgonc.

Goals HCP: Findlay (24.), Akeson (40./pp1), Conci (41./pp1), Purdeller (43.)

Goals KAC: Hundertpfund (15.), Mursak (35./sh1), Peeters (37.),