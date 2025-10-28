Aktuelle Seite: Home > Sport > Überraschendes Auftakt-Aus für Carlos Alcaraz in Paris
Überraschend in Paris schon out: Carlos Alcaraz

Überraschendes Auftakt-Aus für Carlos Alcaraz in Paris

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 21:35 Uhr
Überraschend in Paris schon out: Carlos Alcaraz
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Schriftgröße

Von: apa

Eine faustdicke Überraschung hat es am Dienstagabend beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gegeben. Der topgesetzte Carlos Alcaraz, der in Runde eins ein Freilos hatte, musste sich in seinem Auftaktmatch dem Briten Cameron Norrie völlig unerwartet mit 6:4,3:6,4:6 geschlagen geben. Der 30-Jährige verkürzte im Head-to-Head mit dem Spanier in der La Defense Arena auf 3:5. Dieses Aus gibt Wien-Sieger Jannik Sinner die Chance, zumindest wieder zur Nummer 1 zu werden.

Dazu müsste der Südtiroler, der am Sonntag in der Stadthalle seinen zweiten Titel geholt hat, das Turnier allerdings gewinnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
44
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
27
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 