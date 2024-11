Überraschungen in der Alps Hockey League

Von: Ivd

Bozen – Die größte Überraschung ist sicherlich die Tabellenspitze: Liganeuling KHL Sisak führt aktuell das Feld an. Die Kroaten haben in den ersten zehn Saisonspielen beeindruckende 26 Punkte gesammelt und noch keine Niederlage nach regulärer Spielzeit kassiert. Mit Bruno Idzan, der mit 16 Treffern die Torschützenliste anführt, und Torhüter Vilim Rosandic, der eine Fangquote von 95,2 Prozent aufweist, stellt Sisak zwei der herausragendsten Spieler dieser Saison.

Auch bei den Fans sorgt Sisak für Begeisterung: Im Schnitt verfolgten 1.389 Zuschauer die ersten fünf Heimspiele. Nur der EK Die Zeller Eisbären hat eine noch höhere Besucherzahl. Beim Tabellenzweiten liegt der Zuschauerschnitt bei Heimspielen sogar bei 1.739 Fans. Die Salzburger haben nach einem schwachen Saisonstart eine starke Serie hingelegt und sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Auch die Adler Stadtwerke Kitzbühel haben sich im oberen Tabellendrittel etabliert. Die Tiroler führten lange die Tabelle an, rutschten jedoch nach zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende auf den vierten Platz ab.

Der AHL-Champion von 2023, SIJ Acroni Jesenice, zeigt sich ebenfalls verbessert. Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison, in der sie die Playoffs verpassten, rangieren sie nun auf Platz drei. Mit HK RST Pellet Celje, befindet sich auch das zweite slowenische Team in den Top-Sechs. Die italienischen Mannschaften, die in der vergangenen Saison dominierten, hinken aktuell noch hinterher. Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps belegt derzeit als bestplatziertes italienisches Team Rang fünf, während Vorjahresfinalist S.G. Cortina auf Platz sieben steht.

Die Tabelle zeigt, wie eng es in dieser Saison zugeht: Die Top-Sieben sind nur durch sieben Punkte getrennt. Von den bisherigen 83 Spielen endeten 59 Prozent mit nur einem oder zwei Toren Differenz und 23 Prozent gingen sogar in die Verlängerung oder ins Shootout. Auch an Toren mangelt es nicht – bislang wurden insgesamt 535 Tore erzielt, was einem Schnitt von 6,45 Toren pro Spiel entspricht.

Marcello Cobelli, Chairman des Board of Governors der Alps Hockey League, zur bisherigen Saison: „Die laufende Saison der Alps Hockey League ist geprägt von Spannung und Ausgeglichenheit. Besonders beeindruckend ist die Leistung von Liganeuling KHL Sisak, die deutlich zeigt, wie dynamisch und wettbewerbsfähig die Alps Hockey League ist. Die engen Abstände in der Tabelle und die vielen Spiele, die erst in der Verlängerung oder mit nur einem Tor Differenz entschieden werden, unterstreichen das hohe Niveau und die Spannung. Nach der Länderspielpause freuen wir uns darauf, diese packende Saison fortzusetzen.“

Nach dem International Break geht es ab nächsten Dienstag in der Alps Hockey League weiter. Ein echtes Spitzenspiel steht bereits kommenden Donnerstag an, wenn Tabellenführer Sisak auf den Tabellendritten Jesenice trifft. Hier geht’s zum gesamten Spielplan.