Überzeugender Saisonauftakt der Südtiroler

Bozen – In den Hallen von Padua, Modena und Ancona feierten Südtirols Leichtathleten an diesem Wochenende ihr Saisondebüt.

In Padua ließ Anna Hofer vom SC Meran aufhorchen. Die 15-jährige Partschinserin, im Vorjahr U16-Berglauf-Italienmeisterin und U16-Vize-Italienmeisterin über 2000 m, feierte einen starken Einstand in der U18-Klasse. Hofer lief die 3000 m in guten 10:28.04 Minuten, was am Ende zu Rang acht reichte. Ihre Teamkollegin Emily Vucemillo wurde in 10:42.12 Minuten Zehnte. Im Herren-Rennen zeigte der Meraner Neuzugang Samuel Demetz auch gleich eine tolle Leistung. Der 17-jährige Grödner beendete das U20-Rennen in guten 8:41.17 Minuten. Das Bozner Stabhochsprung-Ass Nicolò Fusaro vom Athletic Club 96 überquerte 4.60 m.

Im 170 km entfernten Modena stand die Vahrnerin Marie Burger vom SSV Brixen im Einsatz. Die U16-Italienmeisterin über 80 m Hürden von 2019 gewann den 60-m-Hürdenlauf der U18-Alterskategorie in starken 8.93 Sekunden. Ihre Klubkollegin Ilena Reifer wurde in 10.10 Sekunden Siebte.

Weiter südlich in Ancona gab Weitspringerin Anna Menz ihr Saisondebüt. Die 21-jährige Marlingerin, die für Marathon Florenz startet, kam in ihrer Paradedisziplin gleich auf gute 5.73 m. Am Ende schaute Platz drei heraus.