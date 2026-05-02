Ukrainerin Kostjuk holt in Madrid ersten WTA-1000-Titel

Von: apa

Marta Kostjuk hat sich am Sonntag erstmals auf WTA-1000-Niveau zur Siegerin gekürt. Die als Nr. 26 gesetzte Ukrainerin, die im Halbfinale den Erfolgslauf der Österreicherin Anastasia Potapova gestoppt hatte, bezwang Linz-Gewinnerin Mirra Andrejewa aus Russland nach 81 Min. 6:3,7:5. Kostjuk wird am Montag als 15. erstmals in den Top 15 aufscheinen und kassierte einen Siegerscheck in Höhe von 1,007 Mio. Euro. Für die 23-Jährige war es nach Rouen der zweite Turniersieg en suite.

“Es hat mich viele Jahre gekostet, hier zu stehen. Ich bin sehr stolz auf mich und mein Team. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier den Titel holen würde”, erklärte Kostjuk bei der Siegerehrung.