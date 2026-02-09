Aktuelle Seite: Home > Sport > Ukrainischer Skeletoni zeigt Kriegsopfer auf Olympia-Helm
Der Helm mit gefallenen Sportkollegen von Heraskewytsch

Ukrainischer Skeletoni zeigt Kriegsopfer auf Olympia-Helm

Montag, 09. Februar 2026 | 22:14 Uhr
Der Helm mit gefallenen Sportkollegen von Heraskewytsch
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch erinnert mit einem besonderen Helm-Design bei den Olympischen Winterspielen an durch den Krieg gefallene Sportkollegen. Auf dem Kopfschutz sind die Bilder von rund einem halben Dutzend Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Angriffen ums Leben gekommen sind. Heraskewytsch trug den Helm im offiziellen Training am Montag und hofft, dass er diesen auch im Wettkampf Ende der Woche aufsetzen darf.

“Einige von ihnen waren meine Freunde”, sagte Heraskewytsch, der bei der Eröffnungsfeier der Spiele in Cortina auch Fahnenträger seines Landes war. Bei Olympia 2022 hatte er – wenige Tage vor der russischen Invasion im Nachbarland – bereits ein Schild mit der Aufschrift “Kein Krieg in der Ukraine” hochgehalten.

Entscheidung liegt beim IOC

Laut Heraskewytsch habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) das nationale Komitee der Ukraine wegen seines Kopfschutzes kontaktiert. “Es wird noch bearbeitet”, erklärte der 26-Jährige. Das IOC untersagt in seiner Olympischen Charta politische Botschaften und Darstellungen an Wettkampfstätten. Eine Entscheidung ist noch ausständig.

Er wolle die olympischen Regeln respektieren, die politische Darstellungen an Wettkampfstätten verbieten, betonte Heraskewytsch. “Wir haben keine Regeln verletzt, und ich sollte mit diesem Helm antreten dürfen”, sagte der Ukrainer der Nachrichtenagentur AP. “Ich kann nicht verstehen, wie dieser Helm irgendjemanden verletzen könnte. Er ist eine Hommage an Athleten und einige von ihnen waren Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen. Das bedeutet, sie gehören zur olympischen Familie.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
86
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
35
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
32
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
27
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
27
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Anzeigen
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
Mit SkyAlps wird die Anreise selbst zum Teil des Urlaubserlebnisses.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 