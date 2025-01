Ulmer-Wechsel zum GAK geplatzt – Fofana kommt aus Leverkusen

Von: apa

Ex-Nationalspieler Andreas Ulmer setzt seine Karriere nicht beim Fußball-Bundesligisten GAK fort. Der 39-jährige Außenverteidiger trainierte im Dezember bereits mit den Grazern, zu einer Einigung kam es letztlich aber nicht. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg am Samstag der APA. Stattdessen gaben die Steirer die Verpflichtung von Innenverteidiger Sadik Fofana bekannt. Der 21-jährige Togolese kommt vom deutschen Meister Bayer Leverkusen.

Ulmer ist seit seinem Abschied von Red Bull Salzburg im Sommer vereinslos. Er war mit den Bullen 13-mal Meister und ist damit Rekordhalter in Österreich. Nimmt man die Saison 2005/06 dazu, in der der Oberösterreicher für die Wiener Austria zwar kein Ligaspiel bestritten hat, aber achtmal im Kader stand, sind es sogar 14 Meistertitel. “Grundsätzlich wäre Andi für mehrere Positionen gedacht gewesen, nicht nur als Linksverteidiger”, erklärte Elsneg. Der Routinier hätte auch die Halbposition in einer defensiven Dreierkette übernehmen können. Auf die Gründe für das Platzen des Deals wollte der GAK-Sportchef nicht näher eingehen. Die Entscheidung sei bereits “in den ersten Jänner-Tagen” gefallen.

Fofana unterschrieb bei den Grazern einen Vertrag bis Sommer 2027. Der gebürtige Deutsche hat im Vorjahr seine ersten vier Länderspiele für Togo absolviert. Er war bereits an den 1. FC Nürnberg und Fortuna Sittard verliehen, der GAK verpflichtete ihn fix. Laut Leverkusen-Angaben hatte sich der 1,92-Meter-Mann zuletzt bei der U19 des deutschen Double-Gewinners fitgehalten.