Unbelohnter Kampf der Raptors in Oklahoma City

Für die Toronto Raptors ist am Sonntag (Ortszeit) ein toller Kampf in der National Basketball Association (NBA) unbelohnt geblieben. Die Kanadier verloren bei Oklahoma City Thunder 127:135 nach zweimaliger Verlängerung. Jakob Pöltl bilanzierte mit einem Double-Double aus 19 Punkten und zwölf Rebounds. Bei seinem 200. Einsatz in der regulären Saison im Dress der Raptors verbuchte er in 33:20 Minuten auf dem Parkett zudem drei Assists und zwei Blocks .

Toronto hatte den Leader der Western Conference lange dominiert. Mitte des dritten Viertels führten Pöltl und Kollegen gar mit 76:53. Oklahoma fightete jedoch zurück und bewies in der zweiten Extraperiode den längeren Atem.

Es handle sich um eine “schmerzende” Niederlage, sagte der heimische NBA-Pionier. “Wir haben zweieinhalb Viertel lang herausragend gespielt, den Game-Plan perfekt umgesetzt und um 23 Punkte geführt. Danach haben sie (Thunder, Anm.) gezeigt, warum sie die Western Conference anführen und haben uns ihr Spiel aufgedrückt. Dennoch hatten wir unsere Chancen zu gewinnen, aber es sollte heute nicht sein”, so der 28-jährige Center aus Wien.

RJ Barrett führte Toronto mit 23 Punkten an. Josh Giddey als Topscorer aufseiten Oklahomas brachte es auf 24 Zähler. Die Raptors sind bereits heute, Montag, bei den New Orleans Pelicans wieder im Einsatz.

NBA-Leader Boston Celtics fertigte die Memphis Grizzlies 131:91 ab. Jayson Tatum erzielte 34 Punkte. Die Milwaukee Bucks liegen nach einem 108:123 bei Utah Jazz trotz 33 Zählern von Giannis Antetokounmpo bereits fünf Siege zurück. Titelverteidiger Denver Nuggets bezwang die Portland Trail Blazers mit 112:103. Nikola Jokic erzielte 29 Punkte. Bradley Beal führte die Phoenix Suns mit 43 Zählern zu einem 140:112 über die Washington Wizards, für die er elf Saisonen lang tätig war.

NBA-Ergebnis vom Sonntag: Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors (19 Punkte, 12 Rebounds in 33:20 Minuten von Jakob Pöltl) 135:127 n.2.V.