Unentschieden im Heimspiel gegen Reggiana

Von: ka

Eppan/Rungg – Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol holte am 24. Spieltag, dem achten der Rückrunde, in Kreis A der nationalen Primavera 2-Meisterschaft zu Hause gegen Reggiana einen Punkt: Die Partie auf dem Kunstrasenplatz des heimischen FCS-Zentrums in der Sportzone Rungg endete torlos – 0:0. In der ersten Halbzeit kommen die Weißroten durch einen Abschluss von Padovani, der knapp am Tor der Gäste vorbeistrich, einem Treffer nahe, ebenso nach dem Seitenwechsel, als der Granata-Keeper einen gefährlichen Freistoß von Rottensteiner bravourös pariert. In der Nachspielzeit ist es Brik, der am Pfosten scheitert.

FC SÜDTIROL – REGGIANA 0:0

FC SÜDTIROL: Arlanch, Borgognoni (78. Gander), Rottensteiner, Vallana, Sabatini, Hofer (46. Testa), Bahaj (72. Halili), Fois (60. Brik), Castellacci, Padovani (72. Gamper), Ceschini

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Kofler, Perin, Paternoster, Lochner, Mahlknecht, Gabos

Trainer: Matteo Abbate

REGGIANA: De Falco, Ferretti, Maggiore, Alfani, Agnesini, Gueye, Penta (68. Majdenic),

Shaibu, Kljajic (81. Fontanini), Tessitori, Fitto (46. Camara)

Auf der Ersatzbank: Rubboli, Silipo, Zingone, Turchi, Legati, Natale, Generali, Sula

Trainer: Francesco Turrini

SCHIEDSRICHTER: Rehmet Jusufoski (Mestre) | M. Taverna (Bergamo) & V. Consonni (Treviglio)

TORE: Fehlanzeige

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Ferretti (R | 14.), Sabatini (FCS | 83.), Gander (FCS | 89.)