“Unerwartete Operation” für Ski-Star Shiffrin

Von: APA/sda

Mikaela Shiffrins Genesung läuft nicht ganz nach Plan. Die US-Ausnahmeskifahrerin musste in der Bauchgegend einen kleinen Eingriff vornehmen lassen. Komplikationen bei ihrer Bauchverletzung hätten eine “kleine, unerwartete Operation” nötig gemacht, schrieb Shiffrin auf Instagram. “Es stellte sich heraus, dass sich ein kleiner Hohlraum gebildet hatte, der tiefer als der Wundtrakt lag und der mit alten Hämatomen gefüllt war.”

Shiffrin hatte die Verletzung Ende November bei ihrem heftigen Sturz im Riesentorlauf in Killington, Vermont, erlitten. In ihrer einstigen Heimat war sie als Führende nach dem ersten Lauf auf dem Weg zu ihrem 100. Sieg im Weltcup gewesen. Betreffend Dauer der Rekonvaleszenz war sie schon vor dem Eingriff von “einigen Wochen” ausgegangen. Renneinsätze noch in diesem Jahr – etwa bei den Technikrennen am Semmering kurz nach Weihnachten – werden immer unrealistischer.