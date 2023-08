Ungebrochene Begeisterung für den Tennissport

Bozen – Die diesjährige Serie des VSS/Raiffeisen-FITP Tennis Promo Grand Prix hat einen neuen Teilnehmerrekord gebrochen und dies, obwohl zwei Turniere und die Landesmeisterschaft noch ausstehen. Über 500 Kinder und Jugendliche haben in den Kategorien U8, U10, U13 und U18 bereits an einem der Turniere teilgenommen.

Der VSS/Raiffeisen-FITP Tennis Promo Grand Prix ist beliebt wie eh und je und konnte noch vor dem heurigen Ende der Serie den bisherigen Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr brechen. Mit weltklasse Tennisspielern wie Jannik Sinner als Vorbild, ist es nicht verwunderlich, dass auch Südtirols Jugend das Tennisfieber gepackt hat. Auch die aktuelle Nummer sechs der Weltrangliste sammelte erste Turniererfahrung bei der VSS-Jugendmeisterschaft und konnte sich 2010 den Landesmeistertitel sichern.

Genau 519 Kinder und Jugendliche und damit über 100 mehr wie im Vorjahr, haben in diesem Jahr bereits an einem Turnier der gemeinsamen Serie des VSS und des Südtiroler Tennisverbandes teilgenommen. „Wir konnten wieder eine umfangreiche Meisterschaft auf die Beine stellen und in über 20 verschiedenen Gemeinden Turniere ausrichten. Im Vordergrund stehen dabei die Kinder und Jugendlichen. Sie können wie ihre großen Vorbilder erste Turniererfahrung sammeln und sich auf dem Tennisplatz mit Gleichgesinnten messen“, erklärt VSS-Tennisreferentin Stefanie Unterweger.

Noch zwei Turniere, jene in Sarnthein und Sand in Taufers, stehen auf dem Plan des VSS/Raiffeisen-FITP Tennis Promo Grand Prix 2023 bevor die große Landesmeisterschaft vom 24. bis zum 27. August in St. Georgen ausgetragen wird.