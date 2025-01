Unglaubliche Wölfe: Galavorstellung gegen den Tabellenführer

Von: ka

Bruneck – Der HCP möchte am „Family Day“ seine Serie von 3 Heimsiegen und 6 Heimspielen mit Punktgewinn ausbauen, dies wird jedoch gegen Hydro Fehervar AV 19 – aktueller Tabellenführer und beste Auswärtsmannschaft der Liga – alles andere als ein leichtes Unterfangen. Jason Jaspers muss erneut auf Fabian Gschliesser (krank), Tommaso Traversa (angeschlagen) und Mikael Frycklund (gesperrt) verzichten, er setzt somit im Sturm auf das gleiche lineup wie beim Erfolg gegen den KAC mit 4 Flügelpaaren und 3 Centern. In der Verteidigung rückt Althuber für den pausierenden Svedberg ins lineup, im Tor startet Eddie Pasquale. Bei den Gästen fehlen die Stürmer Kuralt und Erdely.

Nach einer kurzen Druckphase der Gäste zu Beginn nehmen die Wölfe vor ausverkauftem Haus das Spiel in die Hand und zeigen ein ganz starkes Startdrittel. In der 4. Minute nähern dich die Hausherren erstmals dem Gästetor und es wird sogleich brandgefährlich. Zunächst verpasst Purdeller direkt vor Gästegoalie Reijola noch eine Hereingabe, aber kurze Zeit später erobert er selbst noch einmal den Puck im Angriffsdrittel und setzt die Scheibe aus dem slot ins Kreuzeck zur 1:0 Führung für den HCP. Zwei Minuten später dann das erste Powerplay für die Wölfe und der Puck läuft wie am Schnürchen, Reijola kann zwei Topgelegenheiten für Akeson und Findlay zwar vereiteln aber bei einem leicht abgefälschten Handgelenksschuss von Petan unters Lattenkreuz ist auch er machtlos, und so steht es bereits nach 7 Spielminuten 2:0 für den HCP. Auch im verbleibenden Startabschnitt sind die Wölfe das klar bessere Team, gewinnen die Zweikämpfe und lassen keine einzige echte Torchance für die Ungarn zu. Im Gegenteil, kurz vor dem Ende wird es noch zwei Mal brandgefährlich für die Gäste: zunächst kombinieren sich Akeson und Findlay toll durch die Abwehr der Ungarn, aber Letzterer bleibt an Reijola hängen und praktisch mit der Schlusssirene trifft Coulter aus einem Turnover, aber der Treffer fällt um Sekundenbruchteile zu spät und zählt nicht mehr.

Im Mitteldrittel machen die Hausherren dort weiter wo sie aufgehört haben, mit tollem Team Spirit kaufen sie dem Tabellenführer den Schneid ab und wenn einmal einer einen Fehler macht bügelt ihn der nächste aus. So hat der HCP weiterhin mehr Torchancen: Findlay (stark vorbeigelenkt von Reijola), Purdeller (vorbei), Akeson (Solo gehalten) und Lacroix (Deflection vorbei) vergeben in der ersten Drittelhälfte jedoch den dritten Treffer. Fünf Minuten vor der zweiten Sirene dann eine Szene im eigenen Abwehrdrittel, die das Publikum von den Sitzen reißt: Kulmala bräuchte einen Querpass eigentlich nur mehr ins leere Tor eindrücken, aber Pasquale fischt die Scheibe mit einem unglaublichen Fanghandsave im Liegen noch aus dem Eck. Nachdem auch Chase Berger kurz danach ein Geschenk der HCP Abwehr nicht annimmt, rollt die Angriffswelle wieder in die Gegenrichtung und der HCP verdoppelt in den letzten Minuten mit zwei tollen Aktionen die Führung: zunächst überwindet Brett Findlay mit einem Wristshot zum dritten Mal Rasmus Reijola und nur 2 Sekunden vor der zweiten Pause erhöht Deluca mit einem millimetergenauen Diagonalschuss über den Schoner des finnischen Schlussmanns auf 4:0.

In der zweiten Drittelpause wechselt David Kiss den Goalie (Horvath für Reijola), dies ändert jedoch nichts am Spielverlauf, zu souverän tritt heute die Wölfemannschaft auf, um noch einmal in Verlegenheit zu geraten. In der 49. Minute verpasst Petan sogar knapp ein Shorthanded Goal und drei Minuten später bleibt der Puck nach einer tollen Soloaktion von Findlay erst am Pfosten hängen. In der 56. Minute gelingt dann Andersen mit einem schönen onetimer doch noch das auch in dieser Höhe verdiente 5:0 für den HCP und da Pasquale heute unüberwindbar ist, feiert er ausgerechnet gegen den Tabellenführer sein vielumjubeltes erstes Shutout im Wölfetrikot.

Weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch um 19.45 Uhr mit dem nächsten Heimschlager gegen die Black Wings Linz. Bereiten wir unserer Mannschaft beim Tag der Vereine den nächsten Hexenkessel in der Intercable Arena, auf geht‘s!

HC Pustertal – Hydro Fehérvár AV19 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Referees: GROZNIK, OFNER, Pardatscher, Zacherl | Zuschauer: 3.104

Goals HCP: 1:0 Purdeller T. (5.), 2:0 Petan A. (8.), 3:0 Findlay B. (37.), 4:0 Deluca I. (40.), 5:0 Anderson O. (56.)