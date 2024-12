Unglückliches 2:2-Remis gegen Mantua

Von: luk

Der FC Südtirol und die AC Mantova trennen sich im Rahmen des 17. Spieltags, des drittletzten der Hinrunde der Serie BKT 2024/25, mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden. Vor toller Kulisse im Bozner Drusus-Stadion, dessen Rasen sich trotz der Schneefälle über Nacht in optimalem Zustand befand, holen die Weißroten nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge einen Zähler, der nach Abpfiff jedoch ein wenig eng sitzt. Die Gastgeber gehen in Minute 4 mit der ersten Szene der Partie in Führung: ein Molina-Hereingabe von rechts legt Odogwu in den Lauf von Merkaj, der alleine vor Festa im zweiten Versuch zum 1:0 einschiebt. Die Gäste kommen in Person von Ex-FCS-Akteur Galuppini kurz vor der Pause zum Ausgleich, er lenkt einen Mensah-Kopfball nach Flanke von Maggioni zum 1:1 ins Tor (41.). Nach dem Seitenwechsel bringt der nur eine Minute zuvor eingewechselte Rover die Weißroten wieder in Front (63.), ehe sich eine höchst intensive wie hitzige Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten entwickelt. Zum Ende der regulären Spielzeit hält Fedel in der FCS-Box den Fuß in den Klärversuch von Davi, letzterer trifft ihn, es gibt Elfmeter (89.). Aramu scheitert zunächst am stark reagierenden Poluzzi, der Nachschuss sitzt jedoch zum 2:2-Endstand (90.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Der FCS präsentiert sich in der ersten Partie unter Mister Castori in einem 3-5-2-System und geht vor vollgepacktem Drusus-Stadion mit der ersten nennenswerten Torchance in Führung: Molina bringt von der rechten Außenbahn eine halbhohe Hereingabe ins Zentrum, wo Odogwu nach vorne für Merkaj klatschen lässt – dieser steht dadurch alleine vor Festa und bringt mit seinem zweiten Kontakt den Ball zum 1:0 im Tor unter (4.). Es entwickelt sich eine intensiv geführte Partie, die Reaktion von Mantova kommt erstmals in Minute 20: einen Diagonalschuss von Galuppini rettet Zedadka vor der Torlinie, eine Minute später findet Trimboli mit seinem Zuspiel erneut den Ex-FCS-Akteur, dessen Abschluss wird jedoch abgeblockt (21.). Der FCS meldet sich offensiv immer mal wieder an, Merkaj lässt in der Box für Casiraghi durch, der im Zentrum nur knapp nicht ans Spielgerät kommt (23.). In Spielminute 27 gibt es Freistoß für Mantua rund 20 Meter vor dem FCS-Gehäuse: Galuppini versucht es mit links direkt, der Ball fliegt über die Mauer und knapp am rechten Pfosten vorbei. Poluzzi wäre wohl hingekommen. Etwas später ist es Artioli, der per Aufsetzer den Schlussmann der Gastgeber prüft, dieser wehrt jedoch stark zur Seite ab (31.). Kurz vor der Pause kommt Mantova zum Ausgleich: Maggioni mit der hohen, weiten Hereingabe von rechts an den zweiten Pfosten – dort bringt Mensah das Leder per Kopf wieder ins Zentrum, welches von Galuppini dort zum 1:1 über die Torlinie gedrückt wird (41.). Der FCS reagiert allerdings postwendend, eine präzise Praszelik-Flanke nach Molina-Zuspiel von rechts legt Zedadka freistehend per Kopf minimal links am Tor von Festa vorbei (44.). Ohne Nachspielzeit geht es in die Kabinen.

Beide Teams gehen unverändert in Hälfte zwei, Mantova macht sich durch einen Distanzschuss von Galuppini in Minute 53 erstmals bemerkbar, Poluzzi ist auf der Hut. Zwei Minuten später geht Solini nach einem Kontakt mit Praszelik im FCS-Strafraum zu Boden (55.) – Cosso gibt im ersten Moment den Elfmeter, korrigiert jedoch seine Entscheidung nach Hinweis des VAR und anschließendem On-Field-Review (59.). Die Gastgeber werden wieder mutiger und gehen in Spielminute 63 durch den kurz zuvor eingewechselten Rover erneut in Führung: Odogwu leitet einen hohen Ball per Kopf in den Lauf der Nummer 7 der Weißroten weiter, diese zieht in die Box ein, tunnelt Cella und bringt den Ball per Außenrist zum 2:1 im Tor unter. Mantua kommt in Person von Torschütze Galuppini zu einer ersten Reaktion, sein Versuch von rechts landet auf dem Tordach (67.). Direkt im Gegenzug bedient Zedadka nach Casiraghi-Ablage mit einer Flanke von links an den zweiten Pfosten den eingelaufenen Molina, dessen Kopfstoß endet in den Armen von Festa (68.). Nur Sekunden später kommt Odogwu nach Rover-Flanke zum Kopfball, erneut ist der Mantua-Keeper zur Stelle (69.), der mit Anbruch der Schlussphase zweimal Kopf und Kragen riskiert und sowohl Casiraghi als auch Rover den Ball vom Fuß stiehlt (82.). Die Weißroten kommen in Minute 84 zur Chance auf die Vorentscheidung: Festa entschärft einen Linksschuss von Casiraghi von außerhalb stark. Es gibt nun Torchancen im Minutentakt auf beiden Seiten, die Partie wird wild und gönnt sich keine Pausen: Fiori zielt mit seinem Diagonalschuss minimal am rechten Pfosten vorbei (86.), Rover tut es ihm im Gegenzug gleich, er verfehlt jedoch knapp das lange linke Eck (87.). Dann die finale kalte Dusche für den FC Südtirol: Fedel schmeißt sich in den Klärversuch von Davi in der Box der Gastgeber, letzterer trifft diesen – und es gibt Elfmeter (89.). Aramu scheitert zunächst noch am glänzend reagierenden Poluzzi, der beim Nachschuss aus kurzer Distanz jedoch machtlos ist (90.). Es bleibt bei der 2:2-Punkteteilung.

FC SÜDTIROL – AC MANTOVA 2:2 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 30 Giorgini, 19 Pietrangeli, 28 Kofler; 11 Zedadka (70. 24 S. Davi), 17 Casiraghi ©️, 4 Arrigoni (62. 8 Mallamo), 99 Praszelik (90. 6 Martini), 79 Molina; Merkaj (62. 7 Rover), 90 Odogwu (90. 9 Crespi)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 62 Theiner, 23 Ceppitelli, 68 Vimercati

Trainer: Fabrizio Castori

AC MANTOVA (4-3-3): 1 Festa; 27 Maggioni (79. 20 Fedel), 4 Solini, 29 Cella, 6 Bani; 21 Trimboli, 24 Artioli (70. 11 Fiori), 10 Wieser (79. 30 Bragantini); 19 Mancuso (70. 70 Aramu), 7 Mensah ©️ (54. 9 Debenedetti), 14 Galuppini

Auf der Ersatzbank: 12 Sonzogni, 16 Botti, 5 Redolfi, 13 Brignani, 23 Panizzi, 28 Muroni, 87 De Maio

Trainer: Davide Possanzini

SCHIEDSRICHTER: Francesco Cosso (Reggio Calabria) | Die Assistenten: Claudio Barone (Rom 1) & Tiziana Trasciatti (Foligno) | Vierter Offizieller: Mattia Drigo (Portogruaro)

VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco) | AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

TORE: 1:0 Merkaj (4.), 1:1 Galuppini (41.), 2:1 Rover (63.), 2:2 Aramu (90.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Merkaj (FCS | 5.), Arrigoni (FCS | 26.), Trimboli (ACM | 36.), Artioli (ACM | 38.), Poluzzi (FCS | 67.), Kofler (FCS | 74.)

BESONDERES VORKOMMNIS: Aramu vergibt Elfmeter, Poluzzi hält halbrechts (90.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, Temp. um 5-6°C, Rasen in optimalem Zustand, trotz der leichten Schneefälle über Nacht. 4.963 Zuschauer, davon 618 Gästefans. Eckenverhältnis: 4-6 (1-4) | Nachspielzeit: 0min + 6min