Unter 17 schlägt Feralpisalò auswärts

Bozen – Die Formation von Mister Hilmi siegt dank des Treffers von Messner (75.), während die Unter 15 den Gardesani mit 0:3 unterliegt – die U16 der Serie C siegt zuhause mit 2:1 gegen Legnago.

UNTER 17 | NATIONALE EBENE

Auswärtssieg für die nationale U17-Mannschaft des FC Südtirol: die Weißroten schlagen Feralpisalò mit 1:0 – als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Messner aus der 75. Minute. In der Tabelle bleibt der FCS – durch diesen Dreier nun mit 28 Zählern – dem Tabellenführer Padua (31) auf den Fersen, Pergolettese folgt auf Rang 3 (26).

FERALPISALO’ – FC SÜDTIROL 0:1 (0:0)

FERALPISALO’: Faganio, Ziglioli, Danesi (65. Rossetti), Nasti (87. Cantamessa), Rebussi, Brognoli, Bettolini (87. Zambelli), Barbisoni (65. Minelli), Pilati (65. D. Gatti), Bassini, Inverardi

Auf der Ersatzbank: Righetti, Scarsetti, Turelli, L.Gatti, Cantamessa

Trainer: Matteo Serafini

FC SÜDTIROL: Harrasser, Lantschner (87. Tschigg), Balde, Sinn, Rottensteiner, Konci (57. Kofler), Loncini, Arman, Messner, Padovani (46. Uez), Buzi (87. Mutschlechner)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Guarnaccia, Prosch, Rabanser, Celia

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Giovanni Sorrentino (Mantua) | Elia Sanneris & Axel Matrioanni (Mantua)

TOR: 0:1 Messner (75.)

UNTER 15 | NATIONALE EBENE

Die Formation unter der Leitung von Fabio Napoletani muss sich den Gardesani hingegen mit 0:3 beugen. Feralpisalò geht in der 20. Minute durch Gjyla in Führung, nach dem Wiederanpfiff sorgen Poli (57.) und Bianchi (72.) für die Entscheidung.

FERALPISALO’ – FC SÜDTIROL 3:0 (1:0)

FERALPISALO’: Bordiga (67. Mongiello), Zulberti (52. M. Ravelli), Amodio (52. Brois, 59. Andreoli), Rondini, Ottini, Zaninelli, Poli, Romagnoli (67. Bianchi), Gjyla, Armanini (67. Rodenghi), Breda (59. A. Ravelli)

Auf der Ersatzbank: Massi, Cernati

Trainer: Francesco Pellegrini

FC SÜDTIROL: Arlanch, Del Pin, Annan, Borgognoni, Volcan (41. Zeni), Lochner (22. Hoxha), Mahlknecht, Brik (53. Turini, 60. Fumai), Bettini (53. Franchi), Guarise (68. Pircher), Bajro (68. Finotti)

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Giacomin Slemmer

Trainer: Fabio Napoletani

TORE: 1:0 Gjyla (20.), 2:0 Poli (57.), 3:0 Bianchi (72.)

UNTER 16 | NATIONALE EBENE – SERIE C

Die nationale Unter 16-Meisterschaft der Serie C geht für die Weißroten von Mister Giampaolo Morabito mit einem 2:1-Heimsieg im FCS Center gegen Legnago weiter. Costa bringt den FCS in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, die Veronesi können zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch Cordioli zwischenzeitlich ausgleichen (55.). In der Schlussphase entscheidet Costa mit seinem zweiten Treffer die Partie zugunsten des FC Südtirol (83.).

FC SÜDTIROL – LEGNAGO 2:1 (1:0)

FC SÜDTIROL: Bonifiacio, Bahaj, Sula, Margoni (58. Fugaro), Gander (58. Malcangio), Fontana, Buonavia (77. Quaranta), Hofer, Costa, Vranici (58. Reng), Chanii (66. Seibstock)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Zejnullahu, Stublla, Sinn

Trainer: Giampaolo Morabito

LEGNAGO: Leder, Zanotto, Marchesin, Pasquesi, Tenani, Castellan (46. Carraro), Gomiero, Petrov, Priante, Cordioli, Sneghi

Auf der Ersatzbank: Buttarello, Giaretta, Camon, Sandri, Dal Degan, Frison, Lovatin

Trainer: Manuel Segala

SCHIEDSRICHTER: Simone Prosperi

TORE: 1:0 und 2:1 Costa (14. & 83.), 1:1 Cordioli (55.)