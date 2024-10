Unterland Cavaliers gewinnt Derby gegen die Wipptal Broncos

Von: ka

Bozen – Knapp 5.000 Fans kamen zu den vier Samstagsspielen in der Alps Hockey League. Tabellenführer Kitzbühel musste sich zu Hause gegen Jesenice geschlagen geben. Während die weiteren Top-4-Teams Zell am See und KHL Sisak Heimsiege feierten, setzten sich die Unterland Cavaliers in Sterzing durch.

Der Erfolgslauf der Adler Stadtwerke Kitzbühel ging im Spitzenspiel gegen Jesenice zu Ende. Die Slowenen führten nach elf Minuten mit 2:0, Alexander Maxa brachte die Hausherren im ersten Drittel aber auf ein Tor heran. Nach Wiederbeginn sorgte Maxa sogar für den Ausgleich, beim Stand von 2:2 ging es auch ins dritte Drittel. Dort zeigten sich die Gäste effizient: zuerst traf Tadej Cimzar im Powerplay, zwei Tore von Gregor Koblar sorgten für die Entscheidung und den 5:2-Auswärtssieg. Die Slowenen verbesserten sich somit auf Rang drei.

Über 2.00 Fans kamen zum Spiel der zweitplatzierten Zeller Eisbären gegen Schlusslicht Bregenzerwald. Nach einem torlosen ersten Drittel – in dem die Gäste ihre Chancen hatten – gingen die Hausherren in der 30. Minute durch Philipp Putnik in Führung. Kurz vor der zweiten Drittelpause folgte das 2:0 von Felix Koschek. Während Nick Huard schließlich für den Endstand sorgte, feierte Goalie Alois Schultes sein erstes Shutout der Saison. Für die Pinzgauer war es der sechste Sieg in Folge.

Vor über 1.500 Zuschauern feierte KHL Sisak den fünften Sieg im siebten Saisonspiel. Die Kroaten gewannen gegen Meran trotz Rückstandes mit 4:2. Nach der frühen Führung der Südtiroler drehte Liga-Toptorschütze Bruno Idzan die Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Gastgeber. Im Schlussabschnitt zog Sisak kurzzeitig auf 3:1 davon, doch Chad Pietroniro brachte die Gäste wieder heran. Schlussendlich sorgte Idzan mit seinem Hattrick für die Entscheidung.

Unterland bestätigte die stark ansteigende Formkurve – die Cavaliers punkteten vor dem Spiel in Sterzing fünf Mal in Folge, gewannen davon drei Partien. Das Team aus Neumarkt holte sich durch Tore von Murnieks und Pichler eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Die Broncos kamen im Mittelabschnitt auf ein Tor heran, doch mit zwei späten Treffern sorgten die Cavaliers für einen 4:1-Auswärtssieg. Damit verbesserte sich Unterland auf Rang acht.

Alps Hockey League: Samstag, 26.10.2024:

Wipptal Broncos Weihenstephan – Hockey Unterland Cavaliers 1:4 (0:2,1:0,0:2)

Referees: BROCK, STERNAT, Rivis, Wendner.

Goals 0:1 CAV Murnieks D. (08:10 / Samitis K. / EQ), 0:2 CAV Pichler F. (14:53 / Pisetta V. / EQ), 1:2 WSV Zecchetto A. (33:26 / Hackhofer F. ,Capannelli A. / EQ), 1:3 CAV Kaufmann A M. (57:00 / Murnieks D. ,Sullmann Pilser A. / PP), 1:4 CAV Samitis K. (59:25 / unassisted / EQ)

KHL Sisak – HC Meran/o Pircher 4:2 (1:1,1:0,2:1)

Referees: SNOJ, WIDMANN, Arlic, Telesklav.

Goals 0:1 HCM Skalde S. (06:00 / Madsen P. ,Rein N. / PP), 1:1 SIS Idzan B. (17:14 / Idzan V. / EQ), 2:1 SIS Idzan V. (21:21 / Marinkovic K. / EQ), 3:1 SIS Dostalek V. (47:06 / Briere C. ,Bronte T. / PP), 3:2 HCM Pietroniro C. (54:30 / Tomasini P. / PP), 4:2 SIS Idzan B. (57:55 / Idzan V. / EQ)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – SIJ Acroni Jesenice 2:5 (1:2,1:0,0:3)

Referees: METZINGER, PINIE, Grisenti, Knez.

Goals 0:1 JES Sillanpaa S. (07:55 / Selan M. ,Us Z. / PP), 0:2 JES Valtola O. (11:16 / Svetina E. ,Selan M. / PP), 1:2 KEC Maxa A. (18:32 / Hochfilzer H. ,Christiansen S. / EQ), 2:2 KEC Maxa A. (25:08 / Christiansen S. ,Hochfilzer H. / EQ), 2:3 JES Cimzar T. (44:14 / Valtola O. ,Svetina E. / PP), 2:4 JES Koblar G. (46:24 / Brus N. ,Bohinc M. / EQ), 2:5 JES Koblar G. (58:34 / Bohinc M. ,Selan M. / EQ)

EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald 3:0 (0:0,2:0,1:0)

Referees: BULOVEC, HLAVATY, Markizeti, Preiser.

Goals 1:0 EKZ Putnik P. (29:39 / Pallierer T. ,Berger H. / EQ), 2:0 EKZ Koschek F. (39:29 / Huard N. ,Widen F. / EQ), 3:0 EKZ Huard N. (52:57 / Widen F. ,McLeod M. / 5:3 PP)