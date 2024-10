Unterland Cavaliers stoppen „Sisak-Express“

Von: ka

Neumarkt – Nach drei beeindruckenden Kantersiegen in Serie gelang es ausgerechnet dem vormaligen Tabellenletzten, den Hockey Unterland Cavaliers, den Erfolgszug von KHL Sisak zu stoppen. Die Rittner Buam SkyAlps feierten indes einen deutlichen Sieg über die Wipptal Broncos Weihenstephan, um mit dem spielfreien Tabellenführer aus Kitzbühel gleichzuziehen. Außerdem feierten Zell, Jesenice, die Red Bull Hockey Juniors und Celje Siege – die letzten beiden in Overtime.

Liganeuling KHL Sisak dominierte die letzten drei Spiele in eindrucksvoller Manier. Am Samstagabend gelang es nun ausgerechnet dem vormaligen Letzten, den „Sisak-Express“ zu stoppen. Die Cavaliers gingen in dieser Begegnung mehrmals in Führung – im finalen Abschnitt sogar mit zwei Toren – doch Sisak glich immer wieder aus und erzielte in der letzten Spielminute der regulären Spielzeit den Ausgleich, um sich in die Verlängerung zu retten. Dort sorgte schließlich Daniels Murnieks für die Entscheidung zugunsten der Cavaliers. Damit konnte Unterland die rote Laterne abgeben.

Die Rittner Buam SkyAlps feierten am Samstagabend einen deutlichen Erfolg über die Wipptal Broncos Weihenstephan und zogen somit wieder mit dem Tabellenführer Kitzbühel gleich. Den besseren Start hatten jedoch die Gäste aus Sterzing, die sich nach 13 Minuten eine 3:1-Führung erspielten. Ritten glich noch im selben Abschnitt aus, übernahm in der Folge die Kontrolle und setzte sich schließlich mit 9:5 durch. Durch diese Niederlage rutschten die Broncos ans Tabellenende.

Die EK Zeller Eisbären feierten einen klaren Sieg im Duell mit dem Tabellennachbarn HC Meran/o Pircher. Zell kontrollierte die Begegnung von Beginn an und setzte sich schließlich mit 6:1 durch. Philip Putnik erzielte dabei einen Hattrick.

Auch der SIJ Acroni Jesenice feierte am Samstagabend einen Heimsieg, musste sich diesen jedoch hart erarbeiten. S.G. Cortina Hafro führte zu Beginn des zweiten Abschnitts bereits mit 2:0. Jesenice gelang erst im finalen Abschnitt der Ausgleich und schließlich der 4:2-Erfolg.

Die Red Bull Hockey Juniors kehrten nach zuletzt zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück. Die Salzburger kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand gegen den EC Bregenzerwald zurück in die Partie und schafften es dank eines furiosen Endspurts in die Overtime. Dort sorgte Adrian Gesson, der bereits im Spiel getroffen hatte, für die Entscheidung.

Auch HK RST Pellet Celje setzte sich im Spiel gegen Gherdeina in der Verlängerung durch. Celje ging bei seinem Auswärtsspiel zweimal in Führung, aber Gröden hatte stets die passende Antwort parat. In der Verlängerung traf schließlich Mikus Mintautiskis nur 15 Sekunden vor dem Ende zur Entscheidung.

Alps Hockey League, Sa, 12.10.2024:

EK Die Zeller Eisbären- HC Meran/o Pircher 6:1 (2:0,1:1,3:0)

Referees: BAJT, WENUSCH, Preiser, Rinker

Goals:

1:0 EKZ Johansson R. (05:24 / Huard N. ,Widen F. / PP)

2:0 EKZ McLeod M. (17:20 / Huard N. ,Flick J. / EQ)

3:0 EKZ Putnik P. (22:52 / Berger H. ,Lahoda A. / PP)

3:1 HCM Skalde S. (28:59 / Rein N. / EQ)

4:1 EKZ Putnik P. (47:45 / Fechtig B. ,Pallierer T. / PP)

5:1 EKZ Putnik P. (51:57 / Altmann M. ,Pallierer T. / EQ)

6:1 EKZ Widen F. (53:31 / Johansson R. ,McLeod M. / 5:3 PP)

Hockey Unterland Cavaliers – KHL Sisak 5:4 OT (1:0,1:2,2:2,1:0)

Referees: LEGA, RUETZ, Brondi, Grisenti

Goals:

1:0 CAV Liprandi M. (04:27 / Guerra A. ,Remolato N. / EQ)

1:1 SIS Bronte T. (23:37 / Briere C. / PP)

2:1 CAV Galassiti G. (26:23 / Samitis K. / EQ)

2:2 SIS Idzan V. (32:25 / Mikkola N. ,Canic D. / EQ)

3:2 CAV Murnieks D. (42:01 / unassisted / EQ)

4:2 CAV Goldner L. (46:53 / Smith Parker O. / EQ)

4:3 SIS Idzan B. (53:45 / Mikkola N. ,Marinkovic K. / PP)

4:4 SIS Idzan V. (59:05 / Bronte T. ,Marinkovic K. / EQ)

5:4 CAV Murnieks D. (62:20 / Samitis K. / EQ)

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 9:5 (4:4,1:0,4:1)

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Ilmer, Rivis

Goals:

1:0 RIT Szypula E. (02:34 / Cuglietta D. ,Insam M. / PP)

1:1 WSV Sanvido C. (05:31 / Gschnitzer J. ,Eisendle P. / EQ)

1:2 WSV Galimberti T. (06:50 / Livingston J. ,Hasler L. / EQ)

1:3 WSV Zandegiacomo L. (11:14 / Galimberti T. ,Deluca R. / PP)

2:3 RIT Hjorth E. (13:25 / Szypula E. ,Cuglietta D. / PP)

3:3 RIT Giacomuzzi A. (17:35 / Spinell M. ,Öhler M. / PP)

3:4 WSV Livingston J. (18:03 / Eisendle P. ,Sanvido C. / PP)

4:4 RIT Kostner S. (19:43 / Szypula E. ,Hjorth E. / PP)

5:4 RIT Szypula E. (27:57 / Cuglietta D. ,Lobis A. / EQ)

6:4 RIT Szypula E. (50:53 / Lobis A. ,Insam M. / EQ)

7:4 RIT Hjorth E. (52:57 / Cuglietta D. / EQ)

8:4 RIT Hjorth E. (57:40 / unassisted / EQ)

8:5 WSV Deluca R. (58:00 / De Lorenzo Meo L. ,Kruselburger L. / EQ)

9:5 RIT Kostner S. (58:18 / unassisted / EQ)

SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro 4:2 (0:1,1:1,3:0)

Referees: METZINGER, VOICAN, Knez, Wendner

Goals:

0:1 SGC Saha M. (11:05 / Lehtonen W. ,Lacedelli R. / PP)

0:2 SGC Felicetti L. (23:33 / Lehtonen W. ,Pietroniro K. / PP)

1:2 JES Urukalo Z. (30:53 / Valtola O. ,Sillanpaa S. / EQ)

2:2 JES Valtola O. (42:58 / Brus N. / PP)

3:2 JES Slivnik L. (49:05 / Lyons J. ,Lesnicar T. / EQ)

4:2 JES Jenko J. (58:21 / Bohinc M. / EQ)

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 3:4 OT (1:0,1:0,1:3,0:1)

Referees: GIACOMOZZI, RIVIS, Abeltino, Divis

Goals:

1:0 ECB Lipsbergs R. (10:57 / Metzler M. ,Hintermann D. / EQ)

2:0 ECB Zwerger J. (22:19 / Kookmaa P. ,Schlögl R. / EQ)

2:1 RBJ Gesson A. (41:29 / Kogler L. ,Assavolyuk D. / EQ)

3:1 ECB Zwerger J. (47:25 / Fadieiev I. ,Ranftl F. / EQ)

3:2 RBJ Krening P. (47:51 / Kolarik L. ,Schreiner V. / EQ)

3:3 RBJ Wimmer P. (55:50 / Schreiner V. ,Kolarik L. / PP)

3:4 RBJ Gesson A. (62:48 / Assavolyuk D. / EQ)

HC Gherdeina valgardena.it – HK RST Pellet Celje 2:3 OT (1:1,0:1,1:0,0:1)

Referees: LEBEN, LESNIAK, Arlic, Markizeti

Goals:

0:1 HKC Sojer M. (05:06 / Tsarkovskyi D. ,Panasenko B. / EQ)

1:1 GHE Prosofsky K. (10:16 / McGowan B. ,Schiavone D. / EQ)

1:2 HKC Sotlar J. (23:58 / Bohinc R. / PP)

2:2 GHE Pitschieler S. (48:44 / McGowan B. / EQ)

2:3 HKC Mintautiskis M. (64:45 / Sotlar J. ,Hebar T. / EQ)