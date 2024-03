US-Spielerin Collins gewinnt WTA-Turnier in Miami

Danielle Collins hat im Finale des WTA-1000-Turniers in Miami die favorisierte Jelena Rybakina ausgestochen. Für die 30-jährige US-Amerikanerin, die gegen die Kasachin am Samstag mit 7:5,6:3 gewann, war es der dritte Titel auf der Tennis-Tour der Frauen und der erste seit drei Jahren. 2021 hatte die aktuelle WTA-Nummer 53 in Palermo und San Jose triumphiert.

Nach 2:02 Stunden verwandelte Collins ihren vierten Matchball zum Sieg. Auf dem Weg dorthin wehrte sie neun der zehn Breakbälle ihrer Gegnerin ab. Collins, die am Saisonende ihre Karriere beenden will, war erst die dritte ungesetzte Spielerin in einem Finale in Miami.

Bei den Männern stehen sich im Finale am Sonntag Australian-Open-Gewinner Jannik Sinner aus Italien und der Bulgare Grigor Dimitrow gegenüber. Klarer Favorit ist Sinner.