Aktuelle Seite: Home > Sport > US-Star Malinin verpasst nach Eiskunstlauf-Drama Medaille
Malinin unterliefen unerwartete Patzer

US-Star Malinin verpasst nach Eiskunstlauf-Drama Medaille

Freitag, 13. Februar 2026 | 23:29 Uhr
Malinin unterliefen unerwartete Patzer
APA/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eiskunstlauf-Drama in Mailand: Das US-Wunderkind Ilia Malinin hat nach mehreren Fehlern in der Kür die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend verpasst. Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen. Gold holte Sensations-Olympiasieger Mikhail Shaidorov aus Kasachstan. Silber sicherte sich Yuma Kagiyama aus Japan vor seinem Landsmann Shun Sato.

Malinin musste damit die erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren einstecken – und das ausgerechnet bei Olympia. Nach dem Kurzprogramm hatte der “Vierfach-Gott” noch geführt. Am Ende kam er auf 264,49 Punkte, Shaidorov auf 291,58 Zähler. “Ich habe es vergeigt”, sagte Malinin dem US-Sender NBC. Das sei das Erste gewesen, was ihm in den Sinn gekommen sei. “Das kann doch nicht einfach so passiert sein. Ich habe mich die ganze Saison vorbereitet, war so vertraut mit meinem Programm, so zuversichtlich. Mir fehlen wirklich die Worte.”

Malinin patzte beim technisch besonders anspruchsvollen vierfachen Axel, den er nur einfach sprang. Er wäre der erste Läufer in der Geschichte der Olympischen Spiele gewesen, der diesen Sprung steht. Dazu machte der Topfavorit unter anderem auch Fehler beim Rittberger und beim Salchow. Vor allem zum Ende der Kür wirkte er komplett ausgepumpt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
65
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
35
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 