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Britt gewann den Hürdensprint

US-Stars glänzen beim Diamond-League-Meeting in Eugene

Sonntag, 05. Juli 2026 | 01:02 Uhr
Britt gewann den Hürdensprint
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: APA/sda/dpa

Die US-Athletinnen und -Athleten haben das Diamond-League-Meeting in Eugene geprägt. Über 110 m Hürden setzte sich Jamal Britt in starken 12,86 Sek. durch und verwies seinen Landsmann Ja’Kobe Tharp auf Platz zwei. Tharp hatte die Leichtathletik-Szene erst im vergangenen Monat mit einem Weltrekord von 12,75 überrascht. Auch bei den Frauen überzeugte eine US-Amerikanerin. Olympiasiegerin Masai Russell gewann die 100 m Hürden in 12,24 Sek.

Über 100 m flach dominierten ebenfalls die Gastgeberinnen. Melissa Jefferson-Wooden siegte bei Windstille in 10,78 Sek. knapp vor Sha’Carri Richardson, die nach 10,79 ins Ziel kam und ihrerseits Adaejah Hodge von den Britischen Jungferninseln um ein Hundertstel in Schach hielt. Die 200 m der Männer wurden eine Beute von Tate Taylor (USA) in 19,75 Sek. Über 800 m musste die britische Olympiasiegerin Keely Hodgkinson als Zweite die nächste Niederlage hinnehmen, es siegte die Kenianerin Lilian Odira in 1:56,19 Min.

Im Weitsprung ging es knapp her – gleich ein Trio übertraf die Sieben-Meter-Marke. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tara Davis-Woodhall setzte sich mit 7,13 m durch und lag einen Zentimeter vor der Italienerin Larissa Iapichino, Dritte wurde Monae Nichols (USA/7,05). Im Diskuswurf triumphierte der Litauer Mykolas Alekna mit 71,06 m vor dem Slowenen Kristjan Ceh (69,94).

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