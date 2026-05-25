US-Team schießt sich mit sieben Toren für Österreich ein

Von: APA/sda

Die USA haben ihre Viertelfinal-Chance bei der Eishockey-WM gewahrt. Das US-Team besiegte Ungarn in der Gruppe A 7:3 und wäre am Dienstag mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen Österreich weiter. Matthew Tkachuk glänzte mit zwei Toren und zwei Assists, Tommy Novak schrieb fünf Vorlagen an. In der Gruppe B ist Norwegen bereits der Einzug in die Runde der letzten acht gelungen. Nach einem 4:1 gegen Tschechien winkt den Skandinaviern sogar der zweite Platz in der Gruppe B.

Die Norweger erreichten erstmals seit 2012 wieder das Viertelfinale. Michael Brandsegg-Nygard von den Detroit Red Wings erzielte zwei Tore. Mit einem Sieg über Dänemark im letzten Gruppenspiel würden sich die Norweger, die schon Schweden 3:2 schlugen und Kanada in die Verlängerung zwangen, den zweiten Gruppenplatz sichern.

Während Kanada durch die Tschechien-Pleite bereits vor dem Vorrundenende als Erster feststeht, wird es für den zehnfachen Weltmeister Schweden kritisch. Die “Tre Kronor” brauchen am Dienstag gegen die Slowakei einen Sieg in regulärer Spielzeit.