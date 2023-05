USA und Schweiz Gruppensieger bei Eishockey-WM

Die USA haben sich im Spitzenspiel der Gruppe A der Eishockey-WM mit 4:3 nach Verlängerung gegen Schweden durchgesetzt. Die US-Amerikaner gewannen am Dienstag auch ihr siebentes Spiel und warten als Gruppe-A-Sieger auf ihren Viertelfinalgegner. Die Schweiz trifft als Sieger der Gruppe B wie schon 2021 auf “Angstgegner” Deutschland. Die Deutschen beseitigten mit einem humorlosen 5:0 gegen Frankreich auch die letzten Zweifel am Einzug in die K.o.-Runde.

Mit der Final-Neuauflage von 2022 zwischen Kanada (3:1 gegen Tschechien) und Titelverteidiger Finnland steht ein weiteres Duell bereits fest. Am Abend kämpft Lettland gegen die Schweiz um das letzte Viertelfinalticket. Punkten die Letten nicht, behält die Slowakei die Nase vorn und würde am Donnerstag auf die USA treffen.

Schweden stellte die Partie gegen lange dominante Amerikaner im Finish beinahe auf den Kopf. Ein Quasi-Eigentor (55.) und Timothy Liljegren (58.) brachten die Nordländer nach 1:3-Rückstand noch in die Verlängerung. Dort gelang Winnipeg-Verteidiger Dylan Samberg das Goldtor (62.).

Als schlechter “Lohn” drohen den Amerikanern nun zwei Reisetage. Ein Viertelfinale USA – Lettland würde nämlich in Riga ausgetragen, das Halbfinale dann wieder in Tampere. Lautet die Partie allerdings USA gegen Slowakei, findet das Viertelfinale in Tampere statt, und die Schweden müssten für das Duell mit Tschechien nach Riga reisen.