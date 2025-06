Usbekistan und Jordanien erstmals für eine WM qualifiziert

Von: APA/Reuters

Die Fußball-Nationalmannschaften von Usbekistan und Jordanien haben sich erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Usbeken holten am Donnerstag in Abu Dhabi gegen die Vereinigten Arabischen Emirate ein 0:0 und sicherten sich in der asiatischen Qualifikationsgruppe A Platz zwei hinter dem bereits qualifizierten Iran. Südkorea siegte im Irak 2:0, womit die Ostasiaten in der Gruppe B ebenso wie Jordanien (3:0 im Oman) nicht mehr aus den Aufstiegsrängen fallen können.

Damit stehen zehn der 48 Teilnehmer an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fest. Neben den drei Gastgeberländern hatten sich bereits Weltmeister Argentinien, Japan, Neuseeland und der Iran qualifiziert.