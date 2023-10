V70-Challenge beim DolomythiCup 2023 in Rimini

Rimini – Nach drei pandemiebedingten Absagen ist es heuer wieder soweit: am Donnerstag 5. Oktober startet der DolomythiCup 2023. Bis einschließlich Samstag kämpfen insgesamt neun SüdGroler Segelcrews um die besten Plätze an der Startlinie vor der Küste Riminis.

Gesegelt wird mit besonders sportlichen Booten: Die J70 Kielboote sind für die Crews eine Herausforderung. Sie sind sehr wendig und werden miQlerweile bei allen großen Regatta-Wettbewerben weltweit eingesetzt. Die baugleichen Boote (Einheitsklasse) garantieren ein spannenderes Segelerlebnis für die Südtirolerinnen und Südtiroler, die sich in mehreren Wettfahrten messen werden.

Rimini ist Austragungsort des internationalen J-70-Circuit

„Damit heben wir den DolomythiCup in seinem Anspruch eine sportliche Segelregattaa sein zu wollen auf die nächste Stufe. Die heurige Ausgabe ist nur etwas für erfahrene Segler. Ich bin gespannt, wie sich unsere Teams vor Küste Riminis mit den Booten zurechtfinden“, erzählt der OK-Chef Edy Scherer. „Es war nicht leicht eine Regatta auf diesem Niveau in Italien zu organisieren. Wir konnten uns dem bereits bestehenden Kalender der Italienmeisterschaft der J70 Klasse anschließen“, so Scherer. Rimini habe sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot des italienischen Segelsports etabliert, freut sich der Gründer des DolomythiCups.

Bekannte Gesichter und neue Namen Am Start sind heuer neben DolomythiCup-Mehrfachsieger Bernhard Petz mit seinem Team Contender Cloud auch ein Team des SSV Bozen mit Skipper Ivo Laimer, sowie das Alpex-Sailingteam mit Simon Folie. Jeweils zwei Teams der Firma Rothoblass werden ebenfalls um die besten Plätze an der Startlinie der einzelnen Wettfahrten kämpfen. Mit dabei sind zudem die Skipper Wolfgang Sparer, Thomas Rinner, Ulrich Kauer und Klaus Pircher mit ihren Teams.