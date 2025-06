Valentina Höll nach Rang zwei nun Weltcup-Führende

Von: apa

Österreichs dreifache Mountainbike-Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll hat am Samstag beim Weltcup in Val di Sole nur knapp den ersten Saisonsieg versäumt. Die Salzburgerin musste sich nur der Französin Marine Cabirou beugen, die in 4:10,310 Minuten 1,271 Sekunden schneller war. In der Gesamtwertung übernahm Höll erstmals in dieser Saison das Gelbe Trikot der Gesamtführenden. Sie liegt 49 Zähler vor der Kanadierin Gracey Hemstreet und 202 vor der Britin Tahnee Seagrave.