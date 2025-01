Van Gerwen und Littler im Darts-WM-Halbfinale

Michael van Gerwen ist gut in Form

Von: APA/dpa

Michael van Gerwen nimmt bei der Darts-WM in London weiter Kurs auf seinen vierten Titel. Der 35-jährige Niederländer besiegte am Neujahrstag Englands Callan Rydz im Viertelfinale mit 5:3 und steht zum neunten Mal in der Runde der letzten Vier. Das Traum-Halbfinale zwischen Van Gerwen und seinem Dauerrivalen Gerwyn Price entfällt allerdings. Der Waliser verlor mit 3:5 gegen den Engländer Chris Dobey.

Der Schotte Peter Wright, Weltmeister von 2020 und 2022, unterlag Stephen Bunting mit 2:5. Dafür hat Darts-Teenager Luke Littler die nächste Hürde auf dem Weg zu seinem angestrebten ersten WM-Titel genommen. Der 17 Jahre alte Engländer besiegte Nathan Aspinall (ebenfalls England) im Viertelfinale am Abend deutlich mit 5:2 und braucht nun nur noch zwei Siege, um die Sid-Waddell-Trophy und rund 600.000 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Im Halbfinale am Donnerstag stehen sich Littler und Bunting beziehungsweise van Gerwen und Dobey gegenüber. Das von vielen Experten und Fans herbeigesehnte Traumfinale zwischen Littler und dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen ist damit weiter möglich.