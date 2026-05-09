Vegas Golden Knights stellen in NHL gegen Ducks auf 2:1

Von: APA/sda

Die Vegas Golden Knights haben am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im Play-off der Western Conference bei den Anaheim Ducks einen klaren Sieg gefeiert. Sie führen damit in der “best of seven”-Serie mit 2:1. Matchwinner für die Golden Knights, die mit drei Toren im ersten Drittel früh für klare Verhältnisse sorgten, war Mitch Marner mit drei Toren und einer Vorlage.

In der Eastern Conference schafften die Montreal Canadiens gegen die Buffalo Sabres mit einem 5:1-Auswärtssieg den Ausgleich zum 1:1.