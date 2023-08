Velo Dipinto siegt im Preis Vincenzo Pollio vor Pretty King

Meran – Vor annähernd 3.000 Besuchern fiel das Hauptrennen des heutigen Renntages an Velo Dipinto (Jockey Gabriele Agus). Die Stute aus dem Rennstall Incolinx überzeugte bei ihrem Debut auf dem Jagdparcours im Preis Pollio und ließ den polnischen Gast Pretty King und den Wettfavoriten Ramuntcho klar hinter sich.

Auf der Flachbahn hatte zuvor Xenobio mit dem jungen Jockey Stefano Saiu im Sattel klar den Preis Bozen für sich entschieden. Die Stute Ancalena aus dem Rennstall von Denise Pederiva und Global Hero vervollständigten das Podest.

Zum Auftakt des Renntages wurde der deutsche Gast Northsea Star seiner Favoritenrolle im Preis Siebeneich gerecht. Mit Championjockey Dario Vargiu im Sattel ließ der Schützling von Karoly Kerekes Painful klar hinter sich.

In einem packenden Dreikampf setzte sich auf der Meilendistanz des Preises Vereinigung CRAL Fulsome aus dem Rennstall des Bozners Riccardo Belluco mit Antonio Deias im Sattel knapp gegen Pepita Di Breme und Havana Billy durch,

Im Hürdenrennen um den Preis CRAL entschied der Tscheche Igor mit Jan Kratochvil im Sattel knapp ein packendes Duell gegen Darzan (J. Bartos) aus dem Rennstall Aichner durch.

Die beiden Prüfungen für die Amateurreiter auf der Flachbahn fielen an Ceraunavolta und Yes We Can.