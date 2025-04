Verstappen startet in Saudi-Arabien von der Pole Position

Von: apa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat einen packenden Dreikampf um die Pole Position auf dem Jeddah Corniche Circuit gewonnen. Der Niederländer setzte sich am Samstag im Red Bull überraschend um eine Hundertstelsekunde vor McLaren-Pilot Oscar Piastri durch. Dritter war George Russell im Mercedes. Vor der Entscheidung sorgte WM-Leader Lando Norris mit einem Einschlag in die Mauer für eine 15-minütige Unterbrechung. Die Radaufhängung seines McLaren vorne links war beschädigt.

Die Pole Position ist in Saudi-Arabien ein immenser Vorteil, wie die Rennen in der Vergangenheit gezeigt haben. Überholmöglichkeiten gibt es nur wenige. Dementsprechend zufrieden präsentierte sich Verstappen. “Ich habe definitiv nicht erwartet, hier auf der Pole zu stehen. Das Auto ist in der Nacht zum Leben erwacht, wir haben einige letzte Änderungen vorgenommen und es hat mehr Spaß gemacht. Der Grip ist zurückgekommen”, erklärte der viermalige Champion. 2022 und 2024 hat Verstappen bereits in Jeddah gewonnen.

Piastri meinte, er hätte nicht viel schneller fahren können. “Die letzte Runde hat sich mehr oder weniger wie das Beste angefühlt, was ich machen hätte können. Max hat auf einer weiteren Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der sie anscheinend gut zurechtkommen, einen guten Job gemacht”, sagte der Australier. “Vor der Session wäre ich mit Platz drei zufrieden gewesen, aber wenn man sieht, wie knapp es ist … Man denkt immer, dass ein bisschen mehr drin ist”, gab Russell zu Protokoll.

Norris patzte unter Druck entscheidend

Norris nahm sich beim Wetteifern um die beste Startposition selbst aus dem Spiel. Ohne gezeitete Runde im entscheidenden Abschnitt muss er am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/live ORF 1 und Sky) von Platz zehn starten, wenn das Auto nicht zu stark beschädigt ist. Er sei okay, versicherte Norris aus dem Cockpit und bezeichnete sich als “Idiot”. Im WM-Klassement liegt der Brite mit drei Punkten Vorsprung auf Piastri und acht auf Verstappen. Gut möglich, dass er die Führung nach dem Grand Prix los ist.

Charles Leclerc war im Ferrari Vierter, der 18-jährige italienische Rookie Kimi Antonelli qualifizierte sich als Fünfter für Mercedes. Carlos Sainz wurde im Williams Sechster, Lewis Hamilton im zweiten Ferrari Siebenter. Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda wird als Achter starten, Pierre Gasly von Alpine als Neunter.