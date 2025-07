Vertragsverlängerung mit den Foxes für Michele Marchetti

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem italienischen Stürmer Michele Marchetti für die Saison 2025/26 erzielt wurde. Für den 30-Jährigen wird es die vierte Saison im weiß-roten Trikot sein – die zweite in Folge nach seinem ersten Engagement von 2016 bis 2018.

Marchetti ist ein robuster, körperlich starker Stürmer mit einem hervorragenden Schuss: Das hat er auch in der vergangenen Saison bewiesen, in der er – obwohl er nicht immer regelmäßig Eiszeit bekam – sieben Tore erzielen konnte. Auch in der kommenden Spielzeit ist „Mike“ bereit, die Farben des HCB zu verteidigen.

„Es ist immer etwas Besonderes, in Bozen zu spielen, vor einem unbeschreiblichen Publikum“, erklärt er. „Ich bin glücklich, dieses Trikot weiterhin tragen zu dürfen und alles zu geben, um die Saisonziele zu erreichen. Die Erwartungen sind hoch und der Kader ist wettbewerbsfähig – wir haben alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Ich bin motiviert und bereit, 110 Prozent zu geben, und kann es kaum erwarten, wieder aufs Eis der Sparkasse Arena zurückzukehren.“

Karriere

Ausgebildet im Nachwuchs seines Heimatvereins Fassa, gab Marchetti (188 cm, 92 kg) im Alter von 17 Jahren in der Saison 2011/12 sein Debüt in der ersten Mannschaft und erzielte am 17. Dezember 2011 gegen Pontebba sein erstes Tor in der Serie A. 2013/14 zog es ihn in die USA, wo er in der North American Hockey League (NAHL) für die Brookings Blizzard spielte. Danach kehrte er nach Italien zurück und spielte zwei weitere Jahre für Fassa, bevor er 2016 zum HCB in die EBEL wechselte. In 112 Spielen für die Weiß-Roten verbuchte er 6 Tore und 7 Assists und gewann mit den Foxes die Karl Nedwed Trophy. 2018 wechselte er nach Asiago, das bis 2024 – mit Ausnahme der Saison 2019/20 (erneut bei Fassa) – sein sportliches Zuhause blieb. In insgesamt 249 Spielen für Asiago (in AlpsHL, ICEHL, IHL Serie A, Continental Cup und Supercoppa Italiana) sammelte er 188 Punkte (91 Tore, 97 Assists) und gewann eine AlpsHL, zwei Meistertitel und drei italienische Supercups.

Die Saison 2023/24 war seine punktbeste ICEHL-Saison: In 45 Spielen erzielte er 15 Tore und elf Assists und war damit der punktbeste Italiener im Team. Seit 2014 gehört Marchetti außerdem zum erweiterten Kreis der italienischen Nationalmannschaft. Für die „Azzurri“ absolvierte er bislang 88 Spiele und erzielte 29 Punkte. Zu seinen Einsätzen zählen eine Top Division-Weltmeisterschaft – bei dem er am 13. Mai 2017 sein erstes offizielles Länderspieltor gegen Gastgeber Deutschland erzielte – sowie zwei Division I Gruppe A-Weltmeisterschaften.

Weitere Informationen über Michele Marchetti: https://www.eliteprospects.com/player/151303/michele-marchetti