Viel Neues beim ersten Kaltererseelauf

Kaltern/Tramin – Mehr als 500 Athletinnen und Athleten haben sich drei Wochen vor dem Startschuss zum ersten Kaltererseelauf am Sonntag, 26. März angemeldet. Das Rennen, das gleichzeitig die zweite Etappe der Top7-Laufserie darstellt, startet in Tramin und führt vom bekannten Weindorf auf 14,9 Kilometern um den wärmsten Badesee der Alpen. Außerdem wird im Rahmen dieser Premiere auch die erste Station der VSS-Jugendserie „SprintChampion“, sowie ein Volkslauf mit dem Namen „Gewürztraminerlauf“ ausgetragen.

Mehr als 500 Läuferinnen und Läufer, viele von ihnen aus nahegelegenen Ländern wie Österreich und Deutschland, sind bereits dem Ruf des Kaltererseelaufs gefolgt, der das Erbe des Under Armour Kalterer See Halbmarathons antritt und die zweite Etappe der regionalen Top7-Laufserie bildet. Um 10.00 Uhr starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Traminer Rathausplatz. Von dort aus geht es in Richtung Norden bis ans Ufer des Kalterer Sees. Um den wärmsten Badesee der Alpen läuft der Tross dann im Uhrzeigersinn die Runde, ehe es wieder zurück zum Ausgangspunkt geht, wo nach 14,9 Kilometern am Ausgangspunkt auch das Ziel wartet.

Ein Rennen für Jung und Alt

Eine Viertelstunde nach dem Start des Kaltererseelaufs geht es auch für die Teilnehmenden am Gewürztraminerlauf auf die Reise. Der vier Kilometer lange Volkslauf mit Start und Ziel am Traminer Rathausplatz steht allen interessierten Laufbegeisterten offen. Der Gewürztraminerlauf ist nämlich kein Wettkampf, wird nicht zeitgestoppt und kann außerdem ohne sportärztliches Zeugnis, welches für den Kaltererseelauf hingegen benötigt wird, in Angriff genommen werden.

Nach der Ankunft am Rathausplatz in Tramin ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen 12.00 Uhr weiter zum nahegelegenen Festplatz, wo die Siegerehrung sowie ein abschließendes Fest ausgetragen werden. Dort werden auch die Lose für die große Tombola gezogen, bei der es einen Urlaubsgutschein (Hauptpreis) und viele weitere tolle Preise zu gewinnen gibt. Zudem wird ab 14.00 Uhr die erste Etappe des vom VSS organisierten SprintChampions ausgetragen, an dem alle Kinder und Jugendlichen, die nach 2010 geboren wurden, kostenlos teilnehmen dürfen.

Einschreibungen sind noch geöffnet

Wer sich für den Kaltererseelauf oder den Gewürztraminerlauf interessiert, kann sich auf der offiziellen Website www.kalterereseelauf.it dafür anmelden.

Wie bereits angekündigt bildet der Kaltererseelauf die zweite Etappe der Top7-Laufserie, die im Jahr 2023 erstmals neun Rennen beinhaltet. Dennoch bleibt die Zahl „7“ eine Konstante: Die sieben besten Ergebnisse eines jeden Athleten werden für die Gesamtwertung berücksichtigt. Beim Ladurner Volkslauf am 31. Dezember 2022 in Bozen, der ersten Etappe der regionalen Laufserie, siegte der Bozner Khalid Jbari, der auch bei der letzten Ausgabe des Under Armour Kalterer See Halbmarathons gewonnen hatte. Bei den Damen setzte sich beim Ladurner Volkslauf hingegen die Tierserin Katja Pattis (A.S.D. Südtirol Team Club) durch. Wer beim Kaltererseelauf auf dem Podium landen wird, sammelt gleichzeitig wertvolle Punkte für die Gesamtwertung.

Nächste Rennen der Top7-Laufserie 2023

Sonntag, 26. März 2023: Kaltererseelauf

Samstag, 13. Mai 2023: Teroldego Event

Sonntag, 4. Juni 2023: Cortina Toblach Run

Sonntag, 2. Juli 2023: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 15. Juli 2023: Reschenseelauf

Samstag, 26. August 2023: Erdäpfllauf

Sonntag, 24. September 2023: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 21. Oktober 2023: AgeFactor-Run Branzoll