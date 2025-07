Vienna Vikings buchen Play-off-Ticket in ELF

Von: apa

Die Vienna Vikings haben auch in ihrer vierten Saison in der European League of Football (ELF) das Play-off erreicht. Die Truppe von Cheftrainer Chris Calaycay gewann am Samstag auswärts in Szekesfehervar bei den Enthroners deutlich 53:16 (26:10) und fügte den noch sieglosen Ungarn die zehnte Saisonpleite zu. Für die Wikinger war es hingegen der neunte Sieg bei nur einer Niederlage, sie sind damit nicht mehr von der Spitze der Division East zu verdrängen.

Vikings-Quarterback Ben Holmes glänzte in Ungarn mit sechs Touchdown-Pässen. Sein Team hat zum Abschluss des Grunddurchgangs noch zwei Heimspiele. Jeweils in Wiener Neustadt empfangen die Vikings im August die Wroclaw Panthers (9.8./18.00 Uhr) und die Paris Musketeers (16.8./18.00/live Puls24). Gewinnen die Wiener beide Partien, dann steigen sie im Play-off erst im Halbfinale ein und haben dort Heimrecht.