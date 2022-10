Vier Siege für Josef Bartos zum Saisonabschluss

Siege mit Peace Garden, Ole Caballero, Overly Sweet und Dream In Blu

Meran – Siege mit Peace Garden, Ole Caballero, Overly Sweet und Dream In Blu feierte der tschechische Jockey, Trainer Josef Vana Jr. und der Rennstall Aichner zum Abschluss der Meraner Turfsaison.

So siegte das Team auch im Hauptrennen um den Preis Live Your Life. Dream In Blu und Josef Bartos feierten einen unangefochtenen Sztart – Ziel – Sieg vor dem Tschechen Chittussi.

Das Jagdrennen um den Preis Miocamen brachte der erwarteten Erfolg für den Rennstall Aichner. Mit Stalljockey Josef Bartos im Sattel setzte sich Peace Garden in einem packenden Endkampf gegen Bornasco mit dem Schweizer Michael Huber im Sattel durch.

Auf dem Hürdenkurs des Preises Locatelli setzte Overly Sweet (J. Bartos) die Siegeserie des Rennstalles Aichner fort. Der Wallach distanzierte auf dem flachen Schlussteil die Stallgefährten Kid Tango (D. Pastuszka) und Assassin (L. Matusky) klar.

Sieg Nummer 3 feierte Josef Bartos im Cross County um den Preis Courtier Du Val. Vom Start weg die Führung übernehmend beherrschte er mit Ole Caballero die Konkurrenz klar und ließ Zubiena und Silver Tango klar hinter sich.

Einen packenden Dreikampf zwischen Ivo (J. Olozil); Natam (P. Slozil Jr.) und Sky Constellation (G. Volpe) brachte das Hürdenrennen um den Preis Golden Time. Die 3 beendeten in dieser Reihenfolge das Rennen.

Auf der Flachbahn setzten sich Bella Idea und Villabate durch.