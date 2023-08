Vier Siege und eine Niederlage für ICE-Teams

Bozen – Starker Tag für die win2day ICE Hockey League-Vereine in der Preseason. Mit den Steinbach Black Wings Linz, dem HC TIWAG Innsbruck, dem HCB Südtirol Alperia und dem HK SZ Olimpija feierten gleich vier Teams einen Sieg. Lediglich der EC-KAC musste sich geschlagen geben.

Die Steinbach Black Wings Linz setzten sich gegen die Iserlohn Roosters in Kitzbühel mit 3:2 durch. Gegen den Vertreter aus der DEL kehrte mit Brian Lebler der Kapitän der Oberösterreicher ins Lineup zurück. Für den ersten Treffer sorgte aber Graham Knott in der 15. Minute. Niklas Bretschneider (25./PP1) und Matt MacKenzie (36.) erhöhten zwischenzeitlich sogar auf 3:0. Iserlohn kam bis zur 50. Minute noch auf 2:3 heran, am Ende feierten die Black Wings aber den zweiten Sieg im zweiten Testspiel.

Innsbruck gewinnt im Rahmen des „Haiefests“

Einen erfolgreichen Start in die Preseason feierte der HC TIWAG Innsbruck gegen den EHC Freiburg Wölfe aus der DEL2. Vor zahlreichen Fans im Rahmen des „Haiefests“ setzte sich das Team von Head Coach Mitch O’Keefe mit 5:3 durch. Für die Tore der Haie sorgten Neuzugang Kevin Roy, der im ersten Drittel gleich doppelt traf (14., 20.), Luis Ludin (48.), Brady Shaw (59.) und Corey Mackin (60./EN).

Bereits das vierte Testspiel absolvierte der HK SZ Olimpija. Die Slowenen setzten sich gegen die Slowaken HC Frydek-Mistek knapp mit 5:4-OT durch und feierten somit den zweiten Sieg nach Verlängerung in Folge. Für den Game-Winner sorgte Miha Zajc in der 63. Minute.

Bozen gewinnt erstes Spiel bei Hansjörg Brunner Memorial

Der HCB Südtirol Alperia erwischte einen perfekten Start in das Hansjörg Brunner Memorial in Meran. Gegen den ESV Kaufbeuren aus der DEL2 feierte der aktuelle Vizemeister einen knappen 3:2-Erfolg. Torschützen der Füchse, die am Sonntag auf den HC Meran/o Pircher treffen, waren Leonardo Felicetti, Lucas Lessio und Mike Halmo.

KAC unterliegt Stavanger in Bled

Nach dem 4:1-Auftaktsieg über Fehérvár am Freitag, musste sich der EC-KAC am Samstag erneut in Bled den Stavanger Oilers mit 2:5 geschlagen geben. Bereits im Startdrittel legten die Norweger mit drei Toren vor, ehe im Mittelabschnitt auch der KAC erstmals aufs Scoreboard kam. Simeon Schwinger erzielte in der 26. Minute sein erstes Tor für die Klagenfurter. Für den zweiten Treffer der Rotjacken sorgte Raphael Herburger, der erstmals seit seiner Rückkehr nach Klagenfurt traf.