Vier Spiele neu angesetzt

Bozen – Vier zuvor verschobene Spiele wurden in der Alps Hockey League für die nächsten Tage neu angesetzt. Bereits am Samstag den 15. Jänner werden die Partien EK Zeller Eisbären – EC KAC Future Team sowie HC Gherdeina valgerdeina.it – BEMER VEU Feldkirch nachgeholt. Am 18. Jänner finden die Begegnungen Wipptal Broncos Weihenstephan – Vienna Capitals Silver und HC Gherdeina valgerdeina.it – EC Stadtwerke Kitzbühel statt.

Aktuelle Neuansetzungen:

15. Jänner:

EK Zeller Eisbären – EC KAC Future Team 19.30 Uhr

HC Gherdeina valgerdeina.it – BEME VEU Feldkirch 20.30 Uhr

18. Jänner:

Wipptal Broncos Weihenstephan – Vienna Capitals Silver 19.30 Uhr

HC Gherdeina valgerdeina.it – EC Stadtwerke Kitzbühel 20.30 Uhr