Vier Tage MotoGP-Festival in Spielberg mit Legendenparade

Mittwoch, 13. August 2025 | 15:10 Uhr
Von Donnerstag bis Sonntag haben Tausende Menschen wieder die Chance, den MotoGP-Stars am Red Bull Ring ganz nahe zu sein. Zusätzlich zur doppelten Rennaction mit Sprint und Grand Prix können die Fans Marc Marquez, Pedro Acosta und Co. bis auf Selfie-Distanz nahe kommen. Besonderes Highlight im Programm: Am Sonntag (13.05 Uhr) findet die erste Motorrad-Legendenparade in der Spielberg-Geschichte statt – mit Ex-Größen wie Giacomo Agostini, Loris Capirossi und Casey Stoner.

Zahlreiche Zweirad-Legenden werden ein paar Runden am Red Bull Ring drehen, entweder mit ihren eigenen Bikes von damals oder mit historischen Rennmaschinen anderer Größen des Sports. Mit dabei sind allen voran Rekord-Weltmeister Agostini, Träger von unübertroffenen 15 Titeln, Triple-Weltmeister Luca Cadalora, Dani Pedrosa, der dreifache Österreich-Sieger Andrea Dovizioso, “Capi-Trex” Capirossi oder der australische MotoGP-Doppelweltmeister Stoner. Nicht zu vergessen: die österreichische Motorrad-Legende August “Gustl” Auinger.

Indie-Rocker aus Graz intonieren “Land der Berge”

Bereits am Donnerstagnachmittag werden für die Ticketbesitzer beim schon traditionellen Pit Lane Walk die Tore zur Boxengasse geöffnet und Blicke auf die Heiligtümer der Branche freigegeben. Am Freitag statten die MotoGP-Piloten dem Fan-Hexenkessel hinter der Niki-Lauda-Kurve bei einem “Meet the Riders” einen Besuch ab, am Samstag und Sonntag marschieren die Zweirad-Helden vor dem Welcome Center auf dem Styrian Green Carpet auf.

Weitere Höhepunkte sind der zweite Moped-Grand-Prix für alle Interessierten am Donnerstag, eine “Masters of Dirt”-Performance und die Flying Bulls Air Show am Sonntag vor dem Grand Prix. Am Samstag sollen eine Falco- sowie eine Kiss-Coverband die Stimmung anheizen. Die österreichische Bundeshymne wird vor dem Rennstart von der Grazer Indie-Band Velvet Wasted (“Blame It On The Nights”) neu interpretiert.

