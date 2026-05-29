Aktuelle Seite: Home > Sport > Vierfach-Gewinnerin Swiatek bei French Open im Achtelfinale
Magda Linette/l. gratuliert ihrer Landsfrau Iga Swiatek zum Sieg

Vierfach-Gewinnerin Swiatek bei French Open im Achtelfinale

Freitag, 29. Mai 2026 | 17:21 Uhr
Magda Linette/l. gratuliert ihrer Landsfrau Iga Swiatek zum Sieg
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Schriftgröße

Von: apa

Die vierfache French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek hat am Freitag in Paris das Achtelfinale erreicht. Die auf Position drei gesetzte Polin gewann ihr Drittrundenspiel gegen ihre Landsfrau Magda Linette 6:4,6:4. In je zwei Sätzen weiter kamen auch die Russin Mirra Andrejewa (Nr. 8) und die Ukrainerin Marta Kostjuk (15). Eine Überraschung gelang der Schweizerin Jil Teichmann mit einem 6:1,7:5 gegen Karolina Muchova (10), die Tschechin war Swiatek 2023 erst im Finale unterlegen.

Bei den Männern zog der Russe Andrej Rublew (11) durch einen Dreisatzsieg gegen den Portugiesen Nuno Borges ins Achtelfinale ein. Der Wiener Neil Oberleitner kam mit dem Tschechen Petr Nouza kampflos ins Achtelfinale. Ihre belgischen Gegner Zizou Bergs/Raphael Collignon gaben für fast Zweitrundenmatch w.o., nachdem Collignon am Vortag im Einzel in die dritte Runde gekommen war. Um das Viertelfinale geht es für Oberleitner/Nouza gegen die Tschechen Adam Pavlasek/Patrik Rikl.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Kommentare
47
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Kommentare
32
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Kommentare
30
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Brenner-Demo: Italien befürchtet massive Probleme
Kommentare
26
Brenner-Demo: Italien befürchtet massive Probleme
Mit bloßen Händen: US-Gesundheitsminister fängt zwei Schlangen und wird gebissen
Kommentare
21
Mit bloßen Händen: US-Gesundheitsminister fängt zwei Schlangen und wird gebissen
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 