Viertelfinal-Auftakt am Samstag

Von: mk

Bozen – Das Viertelfinale der Alps Hockey League beginnt am Samstag. Mit dem EK Zeller Eisbären, den Rittner Buam SkyAlps, den Adler Stadtwerke Kitzbühel und HDD SIJ Acroni Jesenice haben die Top-4 nach der Master Round im ersten Spiel Heimvorteil.

EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald

Nach dem Grunddurchgangssieg folgte für Zell am See eine äußerst starke Master Round mit sieben Siegen aus acht Spielen und damit auch Platz eins in der Zwischenrunde. Im Playoff-Pick entschieden sich die Pinzgauer für den EC Bregenzerwald. Die Vorarlberger beendeten den Grunddurchgang nur auf dem zwölften und damit vorletzten Platz. Ganz anders dann das Auftreten in der Zwischenrunde. Fünf Siege in sechs Spielen bedeuteten Platz eins, womit man in den Pre-Playoffs auf den HC Gröden traf. Es folgte eine knappe Serie, in der die Vorarlberger das Entscheidungsspiel mit 4:3 gewinnen konnten. Die bisherigen drei Saisonduelle waren eine klare Angelegenheit für Zell am See, die 15 Tore erzielten und keinen einzigen Gegentreffer erhielten (3:0, 5:0, 7:0).

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran/o Pircher

Die Rittner Buam SkyAlps haben sowohl den Grunddurchgang als auch die Zwischenrunde auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Der amtierende Meister hat sich den HC Meran Pircher als Viertelfinal-Gegner ausgesucht und trifft damit auf ein formstarkes Team. Seit acht Spielen sind die Adler ungeschlagen, alle Aufeinandertreffen in der Qualification Round sowie die zwei Spiele der Pre-Playoffs gegen Sisak haben die Passerstädter, die vom ehemaligen Rittner Verteidiger Christian Borgatello gecoacht werden, gewonnen. In dieser Saison haben die Rittner Buam SkyAlps bereits fünf Mal gegen Meran gespielt, drei Mal in der Regular Season der Alps Hockey League und zwei Mal im Halbfinale der Italienmeisterschaft. Insgesamt führen die Buam die Statistik mit 4:1-Siegen an.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Wipptal Broncos Weihenstephan

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel spielen bislang eine starke Saison – und sicherten sich auch schon den österreichischen AHL-Titel. Die Tiroler beendeten die Master Round auf Rang drei und entschieden sich für die Wipptal Broncos Weihenstephan als Gegner im Viertelfinale. 3:0, 3:2 und 2:1 nach Verlängerung: So lauteten die Ergebnisse der Adler im Grunddurchgang gegen Sterzing, die sich auch über die gesamte Saison zu einer Art Lieblingsgegner der Pewal-Crew entwickelt haben. Nach einem schwachen Saisonstart legten die Südtiroler eine Aufholjagd hin, verpassten zunächst die Top-5 knapp, um sich dann via Pre-Playoff für das Viertelfinale zu qualifizieren. Vor einem Jahr stiegen die Broncos durch einen Sweep gegen Zell am See ins Halbfinale auf.

SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro

Durch zwei Niederlagen rutschte HDD SIJ Acroni Jesenice in der Master Round noch auf Rang vier ab. Im Viertelfinale treffen die Slowenen nun auf Hafro Cortina Hockey, die nur zwei von acht Partien in der Zwischenrunde gewinnen konnten. Die Italiener zeigten in dieser Spielzeit aber schon Nervenstärke: sie kürten sich zum italienischen Champion und schafften am letzten Grunddurchgangs-Spieltag den Sprung in die Top-5. In dieser Saison standen sich die beiden Teams bereits fünf Mal gegenüber, Jesenice ging vier Mal als Sieger vom Eis. Beim bislang einzigen AHL-Titel der Slowenen gewannen sie 2023 im Finale gegen Cortina.

Streaming „Playoff-Pass“ verfügbar

Alle Spiele der Postseason sind im Livestream auf valcome.tv zu sehen. Mit dem „Playoff-Pass“ können für 50€ alle Begegnungen vom Viertelfinale bis zum entscheidenden Finale gestreamt werden. Ein „Einzel-Ticket“ kostet 7,50€.

Alps Hockey League, Viertelfinale, Spiel 1

Sa, 08.03.2025:

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – HC Meran/o Pircher

Referees: GIACOMOZZI, HOLZER, Brondi, Strimitzer

18.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro

Referees: BULOVEC, KAINBERGER, Jeram, Telesklav

19.30 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: HLAVATY, VOICAN, Pace, Weiss

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald

Referees: BROCK, HUBER, Moidl, Wendner

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt