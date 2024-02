Viertelfinal-Gegner der Foxes ist der EC VSV

Bozen – In der letzten Pre-Playoff Begegnung von heute Abend zwischen Pustertal und Ljubljana hat sich Pustertal als letztes Team für das Viertelfinale qualifiziert. Im Anschluss daran fand der “Pick” statt, der folgende Paarungen für die erste Playoff Runde ergeben hat: Gegner des HCB Südtirol Alperia, der die Regular Season auf dem vierten Tabellenrang beendet hat, ist der EC iDM Wärmepumpen VSV.

Die beiden Mannschaften treffen in den Playoff zum zweiten Mal in der Geschichte aufeinander: das letzte Mal gewannen die Weißroten im Jahr 2014 die Halbfinalserie mit 3:1 (best-of-five) und holten anschließend ihren ersten EBEL-Titel.

In den vier vorangegangenen Begegnungen der laufenden Saison gab es je zwei Erfolge, jedes Mal vor eigenem Publikum (Villach mit 4-1 und 7-3, Bozen mit 5-4 OT und 3-2). Der VSV hat die Regular Season auf dem sechsten Tabellenplatz beendet.

Die Serie des Viertelfinales beginnt am Sonntag, 3. März, mit Spiel 1 in der Sparkasse Arena (18:00 Uhr): ab sofort wird dann jeden zweiten Tag ein Match ausgetragen. Am Samstag folgt eine detailliertere Vorschau.

Der Spielkalender *

Spiel 1 – Sonntag, 3. März, um 18:00 Uhr (Sparkasse Arena)

Spiel 2 – Dienstag, 5. März (auswärts) @ Villach

Spiel 3 – Donnerstga, 7. März, um 19:45 Uhr (Sparkasse Arena)

Spiel 4 – Samstag, 9. März (auswärts) @ Villach

falls notwendig:

Spiel 5 – Montag, 11. März, um 19:45 Uhr (Sparkasse Arena)

Spiel 6 – Mittwoch, 13. März @ Villach

Spiel 7 – Freitag, 15. März, um 19:45 Uhr (Sparkasse Arena)

*die Spielbeginnzeiten könnten sich aufgrund von TV-Direktübertragungen jeweils um 30 bzw. 15 Minuten verschieben. Diese werden rechtzeitig über die Webseite bekanntgegeben.

Die Viertelfinalpaarungen:

EC KAC (1) vs BEMER Pioneers Vorarlberg (8)

Hydro Fehervar AV19 (2) vs HC Pustertal (7)

EC Red Bull Salzburg (3) vs Steinbach Black Wings Linz (5)

HCB Südtirol Alperia (4) vs EC iDM Wärmepumpen VSV (6)