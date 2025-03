Viertelfinale der win2day ICE Hockey League: Ausgang völlig offen

Von: mk

Bozen – Im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League ist der Ausgang von drei Serien weiterhin völlig offen. PULS 24 und JOYN übertragen am Freitag Spiel sechs zwischen den Moser Medical Graz99ers und den Steinbach Black Wings Linz ab 19.05 Uhr live. Die Steirer führen mit 3:2. In den anderen Serien hat jeweils die Auswärtsmannschaft einen Matchpuck: Der HCB Südtirol Alperia tritt beim EC iDM Wärmepumpen VSV an, während Regular Season-Champion EC-KAC mit einem Sieg beim HC Pustertal den Halbfinaleinzug perfekt machen würde.

Moser Medical Graz99ers – Steinbach Black Wings Linz

Die Serie zwischen Graz und Linz ist eine wahre Overtime-Schlacht. In den letzten vier Partien ging es jeweils in die Verlängerung – eine Premiere in der 25-jährigen Ligageschichte, dass vier Playoff-Spiele hintereinander erst in der Overtime entschieden wurden. Beide Teams konnten je zweimal als Sieger hervorgehen. Zudem setzten sich die 99ers in einem spektakulären Auftaktspiel mit 9:6 durch, wodurch sie in der Serie mit 3:2 führen und am Freitag vor heimischem Publikum den Halbfinaleinzug perfekt machen können. PULS 24 und JOYN übertragen den Showdown ab 19.05 Uhr live. Graz hat bisher beide Heimspiele in dieser Serie in der Overtime gewonnen und ist insgesamt in den letzten fünf Heimspielen ungeschlagen. Im Gegensatz dazu konnten die Black Wings nur zwei der letzten zehn Auswärtspartien für sich entscheiden.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia

In der Serie zwischen Villach und Bozen konnte in den ersten fünf Partien stets das Heimteam gewinnen. Die Gäste aus Südtirol haben somit am Freitag die Chance, mit einem Auswärtssieg den Halbfinaleinzug perfekt zu machen. Am Dienstag feierten die „Füchse“ einen souveränen 6:1-Heimsieg und zum Serienauftakt blieben sie 4:1 siegreich. Doch in Villach gelang den Südtirolern bislang noch kein Erfolg: Zunächst behielt der VSV mit 4:3 nach Overtime die Oberhand, gefolgt von einem 5:3-Sieg. Insgesamt konnte Bozen nur zwei der letzten zehn Auswärtspartien gewinnen, während Villach in den letzten zehn Heimspielen nur drei Niederlagen hinnehmen musste.

HC Pustertal – EC-KAC

Der Regular-Season-Champion EC-KAC muss gegen den HC Pustertal hart kämpfen. Am Dienstag unterlagen die „Rotjacken“ vor heimischem Publikum mit 2:4, weshalb die Serie am Freitag in Pustertal fortgesetzt wird. Die Südtiroler, die in der vergangenen Saison im Halbfinale mit 0:4 gegen Klagenfurt ausschieden, konnten das erste Heimspiel der Serie mit 3:0 gewinnen, bevor sie eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen mussten. Es war ihre erste Heimniederlage gegen den KAC im vierten Saisonduell. Die „Rotjacken“ befinden sich jedoch in guter Auswärtsform und feierten in den letzten zehn Auswärtsspielen sechs Siege. Auf Seiten von Pustertal wird Topscorer Jason Akeson das Spiel aufgrund einer Verletzung, die er sich am Dienstag in Klagenfurt zugezogen hat, verpassen. Zudem fehlen die bereits länger verletzten Petan, Andersen und Frycklund. Auf Seiten des EC-KAC droht Nick Petersen auszufallen.

win2day ICE Hockey League:

Freitag, 14.03.2025:

19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia

Referees: HRONSKY, HUBER A., Bedynek, Konc. | >> live.ice.hockey & DAZN Italia <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 2:3

19.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Steinbach Black Wings Linz

Referees: NIKOLIC M., NIKOLIC K., Nothegger, Puff. | >> PULS 24 & JOYN <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 3:2

19.45 Uhr: HC Pustertal – EC-KAC

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Mantovani, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 2:3