Viertelfinale geht in zweite Runde

Bozen – Acht Teams sind noch im Rennen um den Titel in der Alps Hockey League, vier davon sind diesem seit Dienstag um einen kleinen Schritt näher. Zum Viertelfinalauftakt konnten S.G. Cortina Hafro und die EK Zeller Eisbären überraschen. Die beiden Teams an der Spitze, Migross Supermercati Asiago Hockey und HDD SIJ Acroni Jesenice, feierten hingegen Favoritensiege. Die Gegner dieser vier Teams wollen nun am Donnerstag zurückschlagen.

Alps Hockey League, Viertelfinale 2:

Do, 17.03.2022, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären (7) – EHC Lustenau (4)

Referees: HLAVATY, SCHAUER, Eisl, Weiss|>> PPV-LIVESTREAM <<

Die EK Zeller Eisbären sind im bisherigen Verlauf der Postseason die große Überraschung der Alps Hockey League. Nachdem sich die Eisbären in der Pre-Playoff-Serie glatt mit 2:0 über die favorisierten Red Bull Hockey Juniors durchsetzte, lege der vermeintliche Underdog gegen Top-4-Team EHC Lustenau nach. Damit hat Zell aktuell eine perfekte Viertelfinalbilanz – in ihrem ersten AHL-Playoff-Spiel überhaupt, feierten sie prompt einen Erfolg. Die Löwen, die bereits zweimal im AHL-Halbfinale standen, brennen nun am Donnerstag auf den Ausgleich. Es war die erste Niederlage der Vorarlberger im dritten Saisonduell gegen den EKZ.

Do, 17.03.2022, 20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan (8) – Migross Supermercati Asiago Hockey (1)

Referees: HOLZER, MOSCHEN, Kainberger, Wimmler| >> PPV-LIVESTREAM <<

Als bestplatziertes Team nach dem Grunddurchgang verbuchte Asiago den erwarteten Auftakterfolg in den Playoffs über die Wipptal Broncos Weihenstephan. Vor allem Anthony Salinitri war von den Broncos nicht zu stoppen und traf gleich viermal. Der Start von Sterzing war aber zunächst vielversprechend, führten sie doch nach dem ersten Drittel bereits mit 2:0. Dann drehten allerdings Slintri und sein Team so richtig auf und hatten keine Mühe, den deutlichen 8:2 Sieg einzufahren. Für die Broncos gilt es am Donnerstag vor heimischem Publikum an den guten ersten Abschnitt anzuschließen, um in der Serie ausgleichen zu können.

Do, 17.03.2022, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it (6) – HDD SIJ Acroni Jesenice (2)

Referees: BAJT, LAZZERI, Arlic, Fleischmann

Wie bereits in der vergangenen Saison, feierte der HDD SIJ Acroni Jesenice zum Viertelfinalauftakt einen souveränen Erfolg über den HC Gherdeina valgardena.it. Mit einem weiteren Erfolg am Donnerstag in Gröden, hätten die favorisierten Slowenen bereits ihren ersten Matchpuck für das Heimspiel am Samstag. Gherdeina möchte sich vor heimischem Publikum aber noch einmal zurückmelden und erstmals in den Playoffs Jesenice-Goalie Oscar Froberg überwinden. Alle 29 Schüsse am Dienstag konnte der 25-jährige Schwede entschärfen. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Saison, gelang Gherdeina lediglich ein einziges Tor gegen Jesenice.

Do, 17.03.2022, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro (5) – Rittner Buam (3)

Referees: REZEK, RUETZ, Puff, Snoj| >> PPV-LIVESTREAM <<

Der S.G. Cortina Hafro ist das zweite Team, das zum Viertelfinalauftakt überraschen konnte. Der Fünftplatzierte der Regular Season setzte sich zu Gast beim Dritten mit 4:2 durch. Dafür war vor allem ein guter Start in den finalen Abschnitt verantwortlich. Für die Buam könnte dieses Resultat aber ein gutes Omen sein. Auch bei ihrem Meistertitel in der Premierensaison der Alps Hockey League unterlagen die Buam im ersten Spiel einer Serie gegen Cortina mit 2:4 – damals im Halbfinale. Der spätere Champion ließ prompt drei weitere Siege en-suite folgen. In der aktuellen Saison konnte Cortina die Rittner Buam bereits einmal vor heimischem Publikum bezwingen. Das wollen sie nun am Donnerstag wiederholen und sich damit den ersten Matchpuck fürs Halbfinale erobern.