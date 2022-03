Viertelfinalserien: HC Pustertal trifft auf Fehérvár

Zum Auftakt der Viertelfinalserien der win2day ICE Hockey League gab es zwei Heim- und zwei Auswärtssiege. Dabei wurden insgesamt 26 Tore erzielt. Nur vier Mal in der Geschichte seit Liga-Neugründung gab es zum Playoff-Auftakt mehr Treffer. Gleich sechs Gegentore kassierte der EC GRAND Immo VSV, der in heimischer Halle dem HK SZ Olimpija mit 4:6 unterlag. Im PULS 24-Livespiel wollen die „Adler“ nun in der slowenischen Hauptstadt zurückschlagen. Ebenfalls mit einer Heimniederlage starteten die spusu Vienna Capitals gegen den EC-KAC in die Playoffs. Der EC Red Bull Salzburg und Hydro Fehérvár AV19 hingegen können entspannt in Spiel zwei der „best-of-seven“-Serie gehen. Sie waren zum Auftakt vor heimischem Publikum siegreich.

win2day ICE Hockey League | 11.03.2022:

Viertelfinale 2:

Fr, 11.03.2022, 18.30 Uhr: HC Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg

Referees: HRONSKY, SMETANA, Bärnthaler, Riecken. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-seven“-Serie: 0:1

Der EC Red Bull Salzburg startete erwartungsgemäß mit einem Heimsieg in die Viertelfinalserie gegen den HC Tesla Orli Znojmo. Die Red Bulls setzten sich gegen die Tschechen mit 3:1 durch und feierten bereits den vierten Sieg in Serie über Znojmo. Die Gäste konnten das Auftaktspiel aber lange Zeit offen gestalten. Bis sieben Sekunden vor Spielende stand es nur 2:1 für RBS, ehe Thomas Raffl per Empty-Net-Treffer für die Entscheidung sorgte. In Znojmo setzte sich Salzburg in einem der beiden Saisonduellen durch. Die tschechischen Adler schafften es in neun der vergangenen zehn Heimspielen immer zumindest in die Verlängerung. In sieben Begegnungen behielten sie die Oberhand.

Fr, 11.03.2022, 19.15 Uhr: EC-KAC – spusu Vienna Capitals

Referees: GROZNIK, TRILAR, Durmis, Konc. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-seven“-Serie: 1:0

Der „Klassiker“ zwischen dem EC-KAC und den spusu Vienna Capitals wurde bereits im ersten Spiel der Serie seinem Namen gerecht. Nach einem 1:1-Unentscheiden nach 60 Minuten musste der Auftakt in der Overtime entschieden werden. In dieser behielten die Rotjacken die Oberhand. Matt Fraser erlöste den KAC nach acht Minuten und 31 Sekunden. Für die Klagenfurter war es bereits der vierte Sieg aus den fünf Saisonduellen mit den Capitals. Die Bundeshauptstädter mussten sich erstmals in den vergangenen sechs Spielzeiten zum Playoff-Auftakt geschlagen geben. In der Stadthalle Klagenfurt konnte Wien nur drei der vergangenen zehn Begegnungen für sich entscheiden. Insgesamt tun sich die Caps zuletzt auswärts sehr schwer, mit sieben Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen. Eine 1:0-Führung in einer „best-of-seven“-Serie war für Klagenfurt in den vergangenen Jahren in der Regel ein gutes Omen, in jedem der jüngsten neun Fälle entschied man die Serie im Anschluss auch für sich, zuletzt nicht der Fall war dies im Finale 2012 gegen die Black Wings Linz (1:4 nach 1:0). Die Capitals lagen in bislang 30 „best-of-seven“-Serien nur zwölf Mal mit 0:1 in Rückstand, acht dieser Playoff- Duelle wurden danach auch verloren. Letztmals eine Serie nach einer Niederlage in Spiel eins noch gewinnen konnten die Caps im Halbfinale 2015 gegen Linz (4:1 nach 0:1).

Fr, 11.03.2022, 19.45: HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19

Referees: NIKOLIC M., OFNER, Pardatscher, Seewald. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-seven“-Serie: 0:1

Mit einer 1:8-Klatsche startete der HC Pustertal Wölfe in seine ersten Playoffs der win2day ICE Hockey League. Bei Hydro Fehérvár AV19 lagen die Südtiroler bereits nach 18 Minuten mit 0:5 in Rückstand. Zwischenzeitlich konnten die Ungarn sogar auf 7:0 davonziehen, ehe Max Gerlach der Ehrentreffer für die „Wölfe“ gelang. Für Fehérvár war es im dritten Heimspiel gegen Pustertal der dritte Sieg. In Bruneck konnten sie aber bislang noch nicht gewinnen. Pustertal kassierte zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge. Davor waren sie aber in sechs von sieben Heimspielen siegreich.

Fr, 11.03.2022, 19.45 Uhr: HK SZ Olimpija – EC GRAND Immo VSV

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Hribar, Zgonc. | >> PULS 24 <<

Stand in der „best-of-seven“-Serie: 1:0

Im PULS 24-Livespiel möchte sich der EC GRAND Immo VSV beim HK SZ Olimpija das Heimrecht zurückerobern. Der Tabellenzweite nach dem Grunddurchgang unterlag zum Viertelfinalauftakt mit 4:6. Zwischenzeitlich lagen die Slowenen bereits mit 5:1 in Front, ehe der VSV noch auf 4:5 verkürzen konnte. Am Ende war es für Ljubljana der dritte Saisonsieg über die „Adler“. Der Franzose Guillaume Leclerc war der einzige Spieler, der doppelt traf. Der 26-Jährige wurde auch zum win2day Top-Performer des ersten Viertelfinal-Spieltags gekürt. Auswärts ist Villach aber zuletzt nicht zu bezwingen. Die letzte Auswärtsniederlage datiert vom 25. Jänner im Derby gegen den EC-KAC. Danach konnten sie sieben Auswärtsspiele in Serie gewinnen. Unter anderem auch eine Begegnung in Ljubljana (4:2). VSV-Head Coach Rob Daum kann am Freitag auf den gesamten Kader zurückgreifen.