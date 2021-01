Viertler zieht ins Achtelfinale von Kairo ein

Kairo/Schlanders – Auftaktsieg für Marion Viertler beim 15.000 Dollar ITF-Turnier in Kairo. Die 19-Jährige aus Schlanders setzte sich am Mittwochnachmittag in Runde eins gegen die serbische Wild-Card-Spielerin Bojana Marinkovic (WTA 860) in drei Sätzen mit 4:6, 6:2, 6:2 durch.

Viertler und Gloria Ceschi zogen erst vorige Woche im Doppel-Finale von Kairo gegen Elina Avanesyan (RUS)/Lexie Stevens (NED) in zwei Sätzen den Kürzeren. Heute feierte die Vinschgerin gegen Marinkovic ihren ersten Einzel-Sieg im neuen Jahr. Viertler verlor den ersten Satz zwar mit 4:6, zeigte dann aber eine starke Reaktion und sicherte sich den zweiten und dritten Spielabschnitt jeweils mit 6:2, 6:2.

Im Achtelfinale bekommt es Viertler, aktuelle Weltranglisten-850., mit der Österreicherin Sonja Kraus (WTA 840) zu tun, die sich überraschend gegen die als Nummer sieben gesetzte US-Amerikanerin Anastasia Nefedova (WTA 561) durchsetzen konnte. Bereits gestern musste sich die Südtirolerin an Seite von Alessandra Simona zum Doppel-Auftakt dem indisch-japanischen Duo Riya Bathia/Yuriko Lily Miyazaki mit 3:6, 2:6 beugen.