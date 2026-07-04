Visma gewinnt Auftakt-Teamzeitfahren bei Tour de France

Von: apa

Das Team Visma-Lease a Bike mit Rad-Superstar Jonas Vingegaard hat am Samstag das Mannschaftszeitfahren beim Grand Depart der 113. Tour de France in Barcelona gewonnen. Der Däne rollte auf dem 19,6 km langen Kurs durch die spanische Metropole mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf Ineos über die Ziellinie und sicherte sich damit das Gelbe Trikot. Der slowenische Topfavorit Tadej Pogacar hatte mit seinem UAE-Team als Dritter einen Rückstand von zwölf Sekunden.

Damit feierte Vingegaard, zweimaliger Tour-Sieger (2022, 2023), auf dem Kurs vorbei an der Basilika Sagrada Familia und mit zwei kurzen Anstiegen vor dem Ziel den ersten Punktsieg im Duell mit Pogacar. Von einem “Traumstart” sprach Vingegaard im Anschluss. “Meine Teamkollegen haben heute unglaubliche Arbeit geleistet. Sie waren so stark, dass ich kaum etwas tun musste. Sie haben mich bis ins Ziel gebracht, damit ich den Etappensieg und das Gelbe Trikot holen konnte.”

Bei UAE gehörte Felix Großschartner zu den wichtigsten Unterstützern von Pogacar, das rot-weiß-rote Aushängeschild rollte am Ende mit einem Rückstand von 2:54 Min. aus – nur die Zeit des besten Fahrers pro Team zählte für die Tageswertung.

Evenepoel und Seixas mit Rückstand

Das Red-Bull-Team mit der Doppelspitze Remco Evenepoel, Zeitfahr-Weltmeister und -Olympiasieger, sowie Florian Lipowitz wurde Fünfter. Evenepoel kam mit einem Rückstand von 19 Sekunden ins Ziel, Lipowitz verlor sogar 35 Sekunden. Der französische Hoffnungsträger Paul Seixas (+39 Sek.) belegte mit seinem Decathlon-Team den sechsten Platz. Der 19-jährige Teamkollege von Felix Gall geht als Geheimfavorit in seine erste Tour, der Osttiroler setzt dieses Jahr in Frankreich unterdessen aus.

Auch das zweite Teilstück über 168,5 km am Sonntag wird in und um Barcelona gefahren und könnte in teils hügeligem Gelände bereits eine weitere Standortbestimmung bei den Favoriten auf den Gesamtsieg bringen. Insgesamt 21 Etappen, 3.321,2 Kilometer und 54.450 Höhenmeter warten auf das Peloton bis zum Ziel in Paris, wo am 26. Juli das berühmteste Radrennen der Welt zu Ende gehen wird.