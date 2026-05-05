Vizemeister Pustertal beim Vinschgau Cup

Von: mk

Latsch – Der dritte Teilnehmer am diesjährigen Vinschgau Cup powered by Audi in Latsch steht fest. Mit dem HC Falkensteiner Pustertal nimmt der aktuelle Vizemeister der multinationalen ICEHL an der Jubiläumsausgabe des Turniers teil. Der ERC Ingolstadt wird am Freitag, 21. August, um 20.00 Uhr das Eröffnungsspiel im IceForum Latsch gegen den HCP bestreiten.

Das Team aus Bruneck nimmt zum vierten Mal beim Vinschgau Cup teil. Seit 2021 treten die Wölfe in der ICEHL an und bestritten in der abgelaufenen Saison ihre bislang beste Saison. Die Hauptrunde schloss der HCP auf Rang fünf ab, ehe man in den Playoffs zum Höhenflug ansetzte. Im Viertelfinale wurde der amtierenden Meister Red Bull Salzburg glatt mit 4:0 geschlagen. Auch im Halbfinale behielten die Pustertaler gegen Olimpija Ljubljana (4:1) souverän die Oberhand. Der Titeltraum endete erst im Finale gegen die ungeschlagen durch die Playoffs marschierten Graz 99ers.

Der Kader ist mit italienischen Nationalspielern gespickt. Ein halbes Dutzend Profis aus Bruneck standen im Olympia-Kader der Squadra Azzurra. Ergänzt wird die Mannschaft häufig mit erfahrenen internationalen Profis, die oft über DEL-Erfahrung verfügen. In der abgelaufenen Spielzeit waren das Markus Lauridsen, Adam Almquist, Jon Blum, Rok Ticar und JC Lipon.

Trainer Jason Jaspers, der seit 2024 als Headcoach an der Bande steht und in 13 Jahren fast 700 DEL-Spiele bestritt, wird auch in der Saison 2026/27 den HCP trainieren.

Tickets ab 20. Mai

Der Ticketverkauf für den Vinschgau Cup 2026 startet am Mittwoch, 20. Mai. Alle Infos zum Spielplan, sowie die Details zum Ticketverkauf werden bekanntgegeben, sobald das Teilnehmerfeld komplett ist – www.vinschgaucup.it.